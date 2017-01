Scandal de pomină la Maxoil & Marin SRL

Tot mai mulți slujbași necăjiți trec pragul redacției „Cuget Liber”. Oamenii au mai mare încredere în ziarul nostru decât în autoritățile statului. Dacă au fost concediați, dacă au fost înșelați la plată, dacă nu li s-au achitat salariile, dacă patronii nu le respectă drepturile, cei nemulțumiți, abuzați, urgisiți nu se duc la Inspecția Muncii, la Poliție ori la Parchet. Vin direct la ziar să-și spună oful, să primească o mână de ajutor. Afacere cu marca Petrom Ieri, ne-au pășit pragul trei lucrătoare de la stația de carburanți nr. 31, a Petrom, împreună cu George Pucioi, liderul Sindicatului Independent PECO Constanța. Femeile erau necăjite rău și aveau nevoie de sprijinul ziarului. Povestea lor își are izvoarele într-o decizie luată de austriecii de la OMV, după preluarea companiei Petrom. „În 2006, noul acționar majoritar a cerut ca stațiile de distribuție a carburanților să fie date în administrare unor particulari, prin sistemul de full agency (un fel de franciză) – povestește George Pucioi. Selecția administratorilor a fost realizată de o firmă de audit, după anumite criterii stabilite de Petrom. Metoda a dat rezultate parțiale. Mulți dintre cei aleși au demonstrat calități de buni manageri, dar s-au strecurat și administratori care nu au nimic în comun cu procesul de gestionare a unor stații de distribuție a carburanților, așa cum solicita Petrom. Printre aceștia din urmă se numără și firma Maxoil & Marin SRL, reprezentată prin Mircea – Daniei Gașcu.” Maxoil & Marin SRL a preluat stațiile nr. 27 (bdul. Mamaia) și 31 (Obor), două puncte de desfacere, dotate nu doar cu pompe pentru carburanți, ci și cu magazine, pentru distribuirea diferitelor produse, inclusiv a celor alimentare. Conform contractului de full agency, proprietarul Petrom asigura fondul de marfă, iar administratorul Maxoil & Marin SRL se ocupa de vânzarea ei. Oalele sparte ale gestiunii Modul în care a gestionat Maxoil & Marin SRL averea Petrom și relația cu proprii angajați a fost total nefericit. De-a lungul timpului, s-au întâmplat tot felul de necazuri: fie s-au înregistrat minusuri la inventarierea fondului de marfă, fie nu au fost returnate mărfurile înainte de expirarea termenului de garanție, așa cum prevedea procedura Petrom. De fiecare dată, oalele sparte le-au plătit angajații. „Din mai 2006 până în mai 2008 – povestește gestionara Suleiman Sevinci – administratorul ne-a tot oprit bani din salariu, motivând că sunt lipsuri în inventar. Nu am știut niciodată valoarea reală a acestor minusuri. Eram chemate la birou, semnam și plecam. Niciodată nu ni s-a dat vreo chitanță pentru banii opriți. Salariul meu este de 620 lei, dar foarte rar l-am luat întreg în mână. De altfel, am fost plătită fără ștat, fără fluturaș. În doi ani de zile, am primit doar 2 - 3 fluturași cu salariul. În tot acest timp, ne-a fost frică să ne plângem, de teamă că vom fi date afară de la muncă. Multe dintre noi avem vârstă înaintată, avem greutăți. Unde să mai găsim de lucru?” Un furt nereclamat În februarie 2008, salariații stației nr. 27 au constatat un furt din gestiune – povestește liderul de sindicat. Ei l-au informat pe administrator și i-au spus să vină de urgență la stație. „A venit după trei – patru zile. Atunci, i-au cerut să anunțe poliția. După două săptămâni, administratorul a anunțat că face o comisie de inventariere. Au mai trecut două săptămâni și tot degeaba. Atunci, salariații i-au făcut plângere penală. Din acest motiv, unui număr de 6 oameni le-au fost desfăcute contractele de muncă, fără decizie, fără nimic. Drept urmare, ei au dat firma, inclusiv pe administrator, în judecată” – spune Pucioi. La inventarul realizat de Petrom s-a constatat că fuseseră furate o cutie de cartele telefonice, în valoare de 300 de milioane de lei vechi și cartușe de țigări străine, evaluate la 100 de milioane de lei. „Oare ce motiv a avut administratorul firmei să nu reclame furtul?” – s-au întrebat salariații. Divorț pe banii angajaților În cele din urmă, Petrom a divorțat de Maxoil & Marin SRL. I-a făcut inventarul, a constatat lipsuri serioase, i-a blocat garanția, până acoperă paguba, i-a luat stațiile și le-a dat altui administrator mai destoinic. Necazul este că, Maxoil & Marin SRL s-a întors împotriva propriilor salariați și încearcă să-și scoată pârleala din banii lor. Administratorul Mircea - Daniei Gașcu i-a chemat pe oameni la el, le-a înmânat un angajament de plată și le-a cerut să-l semneze. Salariații stației nr. 31 l-au citit și s-au cutremurat. Erau puși să recunoască faptul că din vina lor s-ar fi produs o pagubă de peste 1.700 lei de căciulă și să-și ia angajamentul că o acoperă, în parte, din garanția pusă la dispoziția societății, iar restul din buzunar. Toți cei 11 angajați aveau de achitat, împreună, 15.000 lei (150 de milioane de lei vechi). Adică mai mult decât dublul salariilor lor puse la un loc. De unde apăruse gaura din gestiune și cu ce se făceau ei vinovați? Din aproape în aproape, au aflat că circa 90% din pagubă consta din mărfurile ieșite din garanție, pentru care Maxoil & Marin SRL nu ar fi respectat procedura de returnare la timp. Acum, produsele respective zac aruncate claie peste grămadă și hrănesc șobolănimea din cartier. E treaba justiției Pe bună dreptate, oamenii au refuzat să semneze. „De ce să plătim noi pentru mărfurile expirate, care sunt în grija administratorului? În fișa postului nu scrie că răspundem de ele” – afirmă Suleiman Sevinci. Dar nici Maxoil & Marin nu s-a lăsat. Pe lângă garanții, le-a reținut angajaților ultima chenzină și banii de concediu. După ce au fost preluați de un alt administrator, oamenii au prins curaj și au început să vorbească. Povestesc că nici măcar contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate de Maxoil & Marin nu poartă semnătura reală a salariaților. Am încercat să aflăm de la administratorul Mircea – Daniei Gașcu de ce și în ce bază legală le-a oprit oamenilor banii de salariu. „S-a făcut inventar și a ieșit gaură. Conform contractului de muncă și contractului de garanție, li se oprește 10% din salariu. Eu am predat stațiile la Petrom din cauza acestor lipsuri și le-am oprit banii angajaților care le-au făcut” – a răspuns administratorul. Nu am reușit să aflăm de la el cum a fost determinată paguba și vinovățiile individuale, dacă a existat o anchetă administrativă conform legii și cât din pagubă trebuie trecută în contul administratorului. „Eventualele probleme se rezolvă în instanță. Eu am să-i dau în judecată pentru daune morale, pentru că m-au prejudiciat cu furtul din gestiune! Am făcut o plângere împotriva a 8 oameni de la stația nr. 27, care m-au prejudiciat” – a răspuns acesta. În cele din urmă, la insistența noastră de a se respecta Codul Muncii, Gașcu a cedat: „Bine, le fac invitație, le dau toate drepturile și atac în justiție!” Asta spunem și noi, să facă dreptate justiția, că de-aia plătim taxe și impozite!