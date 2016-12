Săptămâna Nobel a început cu premiul pentru Medicină

Marţi, 04 Octombrie 2011.

Săptămâna Nobel a început, ieri, la Stockholm, cu decernarea premiului pentru Medicină și continuă, astăzi, cu premiul pentru Fizică, mâine, cu cel pentru Chimie, joi, cu cel pentru Literatură. Premiul pentru Economie va fi înmânat pe 10 octombrie.Premiul Nobel pentru Medicină pe anul 2011 a revenit cercetătorilor Bruce Beutler, Jules Hoffman și Raplh Steinman, a anunțat, ieri, la Stockholm, Comitetul Nobel.„Laureații premiului Nobel pentru Medicină din acest an au revolu-ționat modul în care înțelegem sis-temul imunitar uman, descoperind o serie de principii cheie ale funcționării acestuia”, conform comunicatului dat publicității de Institutul Karolinska din Suedia.Bruce Beutler, din SUA, și Jules Hoffmann, din Luxemburg, vor împărți jumătate din premiul în valoare de 10 milioane de coroane suedeze (aproximativ un milion de euro), în timp ce canadianul Ralph Steinman va primi cealaltă jumătate.v v vPremiul Nobel pentru Pace va fi decernat, vineri, la Oslo, iar în acest an, laureatul ar putea fi unul dintre reprezentanții așa-numitei „primă-veri arabe” - valul de revoluții ce a cuprins statele arabe în acest an. Comitetul Nobel din Norvegia, care va decerna premiul pentru Pace, va alege laureatul de pe o listă record, cu 241 de nominalizați.Conform istoricului Asle Sveen, specializat în premiile Nobel, printre favoriții de anul acesta se numără blogger-ul tunisian Lina ben Mhenni, care a făcut pe internet cronică revoluției din Tunisia, egipteanca Israa Abdel Fattah și Mișcarea 6 aprilie, un alt egiptean, Wael Ghonim, militantul afgan pentru drepturile omului Sima Samar, pacifistul liberian Leymah Gbowee, premierul din Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, sau fostul cancelar german Helmut Kohl.