Farul a învins cu 3-1 Delta Tulcea în ultimul amical înaintea începerii mini-returului

„Săpăligă“ are echipa pregătită de campionat

FC Farul a încheiat cu o victorie seria meciurilor amicale premergătoare debutului mini-returului de campionat. Sâmbătă, pe stadionul „Farul”, „rechinii” au dispus cu 3-1 de divizionara secundă Delta Tulcea, tehnicianul farist Ion Marin apreciind că echipa constănțeană este gata pentru bătăliile din Liga 1. La Farul nu au putut juca, fiind accidentați sau în curs de refacere, Gerlem, Gosic, Voiculeț, Maxim și D. Florea. Primii trei vor fi recuperați însă pentru meciul de vineri, cu Gloria Buzău, în vreme ce Max și Gică Fentă sunt și ei pe drumul cel bun, urmând a reveni probabil după meciul cu buzoienii. Cu probleme la ligamentele genunchiului, Daniel Florea va mai efectua un control, astăzi, la București, la medicul echipei naționale, Pompiliu Popescu. „Își vor reveni toți, nu sunt accidentări foarte grave, care să scoată din circuit pe cineva”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. În timpul partidei cu Delta, s-a lovit însă și Băcilă (contuzie destul de tare, cu hematom, pe glezna stângă), însă jucătorul, care a evoluat acum mijlocaș dreapta, în condițiile absenței lui Gerlem, va fi recuperat pentru meciul cu Gloria Buzău. Băcilă a fost înlocuit imediat după accidentare, în minutul 42, cu Marius Nae. Pentru Farul au marcat Chico (min. 11 - din apropiere, după pasa lui Nanu), Băcilă (min. 29 - vole de la marginea careului) și Emil Nanu (min. 43 - șut după ce driblat și portarul). Golul Deltei, care a restabilit, pentru două minute, egalitatea, a purtat semnătura lui Mățel (min. 27), un tânăr fotbalist din pepiniera Farului, împrumutat în acest sezon la Tulcea. Mățel a jucat titular, tot meciul, ca fundaș dreapta. În garnitura de start a oaspeților, ca mijlocaș, s-a aflat un alt farist împrumutat, Marcel Otvoș, însă acesta a părăsit terenul după o oră, accidentat. Autor al celui de al cincilea său gol în partidele de pregătire, după cele din confruntările cu Gyeongnam, Viktoria Plzen (Cipru), Regar Tadaz și Alania Vladikavkaz (Turcia), Chico a jucat bine și acum, mai cu seamă în prima repriză, când a fost bătăios și insistent și a recuperat câteva mingi de la fundașii centrali ai Deltei, prin presing. FC Farul - Delta Tulcea 3-1 (3-1) Au înscris Chico (min. 11), Băcilă (min. 29), E. Nanu (min. 43), respectiv Mățel (min. 27) FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas (min. 46, Curcă) - Farmache, Barbu, Șchiopu (min. 71, Gheară), L. Florea - Băcilă (min. 42, M. Nae), Todoran (min. 67, L. Mihai II), Pătrașcu (min. 71, Ben Teekloh), Gaston - Chico (min. 80, Mala), E. Nanu. Delta (antrenor, Ion Tătăran): Olteanu (min. 46, Pârvu) - Mățel, Grigorov, C. Mocanu (min. 56, Mișelaricu), Șomodean (min. 35, Muratovic), L. Ștefan - Ivan (min. 40, Alen; min. 75, Ungureanu), Coconașu (min. 75, Vișan), Horovei (min. 75, Postelnicu), Otvoș (min. 60, Filip) - Christian (min. 60, Altin) Ion Marin este mulțumit A fost un ultim test pentru noi, util, chiar dacă s-a jucat pe un frig cumplit și pe un teren înghețat, care a creat probleme. Sunt mulțumit pentru că, așa cum am spus-o și anterior, echipa învață să joace la rezultat. Mă declar satisfăcut și pentru că jocul s-a terminat cu bine prin prisma accidentărilor, și nu am pierdut vreun jucător pentru startul de campionat. Cred că, la ora actuală, suntem pregătiți să abordăm cu succes Liga 1 Ion Marin, antrenor principal FC Farul