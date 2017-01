Sanatoriul Balnear Techirghiol va fi deschis tot timpul anului

Recompartimentarea sălilor de tratament s-a bazat în primul rând pe individualizarea actului medical, pe confidențialitatea tratamentului. „Fiecare pacient poate să-și facă procedurile într-un spațiu intim. Pentru cuplurile care vin la tratament la Techirghiol am amenajat și o cameră cu două locuri”, precizează Septimiu Bourceanu, managerul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol. Pereții despărțitori sunt din PVC. Acest lucru înseamnă costuri mai mici, și în cazul în care se va face o altă recompartimentare, perioada de amenajare va fi una redusă. Odată cu refacerea cupolei, sanatoriul este scăldat în lumină naturală. Pereții la limita exterioară au fost decupați și betonul a fost inundat de lumină naturală. Septimiu Bourceanu ne-a spus că vrea să țină deschis sanatoriul tot timpul anului. Experiența de anul trecut, când unitatea medicală și-a închis porțile în sezonul rece, a adus o pierdere financiară în contabilitate. În acest an, sanatoriul a fost deschis din data de 7 ianuarie. „În prima săptămână au fost câțiva pacienți, după care numărul lor a crescut simțitor. Când am tras linia, am avut pierderi mai mici. Am avut bani să plătim și salariile”, a afirmat Bourceanu. 2.300.000 lei pentru aparatura medicală Până în prezent, în aparatura medicală s-a investit suma de 2.300.000 lei. Căzile ruginite au fost înlocuite. Acum, cei care-și caută sănătatea au la dispoziție obiecte sanitare noi, de ultimă generație, digitale, care stochează toate informațiile. Astfel, informațiile despre fiecare pacient: diagnostic și proceduri vor fi stocate în baza de date a aparatului și anul următor se vor prescrie anumite tratamente în funcție de evoluție. Magnetoterapie, băi galvanice, de plante, helioterapie, duș subacval, hidromasaj uscat sunt numai câteva proceduri care se pot face la sanatoriu. 70% din costul unui bilet de tratament este suportat de casa de asigurări de sănătate, iar 30% de către pacient. Pacientul trebuie să aibă un bilet de trimitere de la medicul de familie, de la specialist sau de la casa de pensii. De asemenea, se poate obține un loc printr-o agenție de turism. Centru SPA din 2009 În cadrul sanatoriului se pot trata afecțiuni reumatismale de tip inflamator, sechele post traumatice, afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic, afecțiuni ginecologice, dermatologice. La dispoziția pacienților stau 26 de căzi pentru băi cu apă sărată din lac și de nămol, șase căzi pentru băi de plante, în care se pot realiza 80 de proceduri pe zi, două căzi pentru duș subacval, un bazin cu apă dulce, destinat hidrokinetoterapiei individuale și un bazin cu apă sărată pentru hidrokinetoterapie colectivă. În sectorul de hidrotermoterapie se pot realiza și tratamente ginecologice prin utilizarea apei sărate din lac. În domeniul electroterapiei există aparate pentru electroterapie și electrodiagnostic complexe, șase băi galvanice digitale cu termostat, aparate de ultrasunete, aparate de unde scurte. Sanatoriul dispune de șapte cabine de masaj în care se pot trata cu masaj clasic 140 de pacienți pe zi. Pe viitor, se urmărește și realizarea unui centru SPA, unde tratamentul de recuperare să fie combinat cu cel de înfrumusețare. Centru de imagistică în sanatoriu Sanatoriul dispune de aparatură medicală în cadrul unui centru de imagistică. Pacienții își pot face un computer tomograf, o ecografie la unitatea medicală, fără să mai fie nevoiți să se deplaseze până în Constanța. „Este o investiție privată”, ne spune managerul unității medicale. Proiectele nu se opresc aici. Urmează secția de recuperare pentru copii, unde vor fi investite fonduri private. La dispoziția pacienților stă și o farmacie deschisă în incinta sanatoriului.