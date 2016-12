Salariul pe care şi-l doresc absolvenţii este de minim 1.000 lei

Salariul pe care și-l doresc absolvenții este de minim 1.000 lei

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) a organizat vineri, 26 septembrie, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Absolvenții de studii superioare au luat cu asalt standurile amplasate la restaurantul Select, posturile cele mai căutate fiind în domeniul economic. Salariul pe care și-l doresc absolvenții este de minim 1.000 de lei. Fie că doreau să devină agenți de publicitate, economiști, contabili sau soldați, tinerii absolvenți au fost deranjați că li se cere experiență. Ion Pârvănescu, inspector personal la SC Logi Bic SRL, fabrică producătoare de mobilă, caută un tânăr absolvent pentru postul de director tehnic: „Prin natura postului se cere cel puțin un an experiență în domeniu. Trebuie să aibă capacitatea de a coordona și gestiona partea de producție din cadrul firmei și, în primă fază, în perioada de probă, poate primi 1.000 de lei, după care salariul poate crește la 1.500-1.700 de lei”. Centrul militar Constanța a scos 300 de locuri de muncă pe postul de soldat/gradat voluntar, disponibile de la sfârșitul lunii octombrie, după cum ne-a informat maior Adrian Hodorogea. Alexandru Strujac a absolvit management comercial și este consultant credite, însă dorește un post în turism, la fel ca și Emanuela Palangă. Daniela Aldea a absolvit facultatea în 2005: „Am lucrat ca economist, recepționeră, însă mi-ar plăcea să lucrez într-o agenție de turism pe minim 1.000 de lei și, eventual, bonuri de masă, pentru început”. Pentru că la eveniment un stand a aparținut AJOFM Constanța, doritorii au putut învăța cum se face un CV european, cum se întocmește o scrisoare de intenție. „Mi s-a spus că este mai bine să completez un CV european, dar tot nu cred că am șanse la bursă pentru că nu sunt locuri de muncă în domeniul meu. Am terminat Facultatea de ecologie și protecția mediului și, pentru că sunt din Cernavodă, aș fi dispusă să fac naveta, însă nu-mi găsesc nimic”, precizează Irina Murariu, de 22 de ani. Mihaela Bogdan dorește să devină contabilă la hotel Apollo. „Urmează să dau un interviu, să vorbim de salariu. Mi s-a cerut facultate în domeniu, seriozitate și putere de muncă. Cred că voi reuși”, ne spune Mihaela. La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți au participat, la Constanța, 59 de agenți economici care au oferit 1.500 de locuri de muncă. „Numărul total al persoanelor participante a fost de 1.300 de persoane, din care 1.100 din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ”, a declarat Dragoș Poteleanu, directorul executiv al AJOFM Constanța. 735 persoane au fost selectate în vederea angajării și 164 persoane au fost angajate pe loc, dintre care 27 sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior.