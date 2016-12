Salariul minim în multinaţionale: 2.500 lei/lună

Salariul minim în multinaționale: 2.500 lei/lună

În stația de la Tomis III a liniei de lux 100 stă postat următorul anunț: „Companie multinațională, caut angajați pentru diferite compartimente. (…) Salariu: de la 2.500 lei, posibilitatea de a face carieră”. Fără nume, fără adresă, doar un simplu număr de mobil. Cei care sună sunt chemați probabil la o clădire în construcție sau la o adresă fictivă, gen strada Țepei. Culmea, singurul lucru adevărat din anunț este salariul. În companiile multinaționale din România, departamentul de producție are cea mai mică medie salarială, de 700 euro (2.500 lei), potrivit unui studiu realizat de firma de consultanță „Mercer”. Cel mai bine plătiți sunt angajații din departamentele IT (1.300 euro/lună), financiar (1.200 euro/lună) și de vânzări și marketing (1.150 euro/lună). Acesta este însă clasamentul după salariul brut. Dacă se adaugă bonusurile și comisioanele, departamentul de sales & marketing câștigă detașat. Diferențierea clară între departamente este făcută însă de manageri. Potrivit datelor adunate de „Mercer”, directorii de vânzări au beneficiat de creșteri salariale de 16% în 2008, în timp ce managerii din IT&C au trebuit să se mulțu-mească doar cu o majorare de 9%. Spre exemplu, un manager de vânzări, din domeniul bunurilor de larg consum, câștigă lunar o remunerație brută de 9.000 (nouă mii!!!) euro. Ce primesc totuși clienții de la oameni plătiți atât de bine? Răspunsul este dat tot de o farsă telefonică, extrem de populară în urmă cu vreo două luni. „Bună ziua, sunt de la compania Nokya. Ne puteți spune cum vă numiți și ce abonament de telefonie mobilă aveți? Mă numesc X și… ce treabă are Nokya cu abonamentul meu? Păi, am dori să vă alocăm 200 de p*@%în gât ție și lu’ mă-ta”. J În același timp, managerii întreprinderilor mici și mijlocii se pregătesc și ei de majorări salariale. În IMM-urile performante (15% din totalul de 600.000) se vor face majorări de circa 20%, potrivit estimărilor Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii (CNIPMMR). În IMM-urile care o duc relativ bine (50% din total) vor fi majorări de numai 10%. Procentul rămas, de 35%, este reprezentat de firmele care de-abia reușesc să se mențină pe plus și care nu vor putea majora salariile. Deși data exactă nu poate fi stabilită cu exactitate, însă oficialii CNIPMMR spun că reactualizarea pachetelor salariale se face, în general, la sfârșitul verii sau la începutul noului an.