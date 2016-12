Sacha Baron Cohen, donație de 1 milion de dolari pentru refugiaţii sirieni

Sacha Baron Cohen, donație de 1 milion de dolari pentru refugiații sirieni

Ştire online publicată Luni, 28 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul britanic Sacha Baron Cohen și soția sa, actrița australiană Isla Fisher, au donat, duminică, 1 milion de dolari pentru a ajuta refugiații sirieni, potrivit organizației neguvernamentale Save the Children, scrie hollywoodreporter.com.Din banii care au revenit organizației Save the Children peste 250.000 de copii din nordul Siriei vor fi vaccinați împotriva pojarului. Cealaltă jumătate a banilor va merge către familiile nevoiașe - în special femei și copii - din Siria și împrejurimi, potrivit Save the Children.Cei doi actori, extrem de rezervați în ceea ce privește viața privată, s-au cunoscut în 2002. Sacha Baron Cohen și Isla Fisher s-au căsătorit în martie 2010, la Paris, în cadrul unei ceremonii tradiționale evreiești, la care au participat doar familiile și prietenii apropiați ai cuplului.Isla Fisher, în vârstă de 39 de ani, și Sacha Baron Cohen, în vârstă de 43 de ani, au împreună trei copii.