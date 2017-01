„Să vă fie ruşine, şacalilor politici!”

Puncte de vedere

„Să vă fie rușine, șacalilor politici!”

Pentru… performanța de a intra cu bocancii în bugetul României, pentru… performanța de a-și umfla, precum gogoșile, indemnizațiile și pensiile, pentru tupeul de a-și adăuga la salariu o mie de sporuri, pentru ei și familiile lor, de a-i plăti cu sume astronomice pe mai marii bugetarilor și de a arunca niște firimituri la masa săracilor, pentru... performanța de a face legi la kilogram, pline de hibe, cititorii noștri le spun politicienilor doar atât: „Să vă fie rușine, șacalilor politici!” Li s-a făcut lehamite să-i tot audă cum se dau de ceasul morții de grija traiului nostru, când singurul lucru care îi interesează pe politicieni cu adevărat este propriul lor buzunar, lucru demonstrat atât de pomenile electorale la care ei înșiși sunt cap de afiș („Cine-mparte, parte-și face!”), dar și de sumele astronomice cu care este plătită „imensa cohortă de șefi ai statului” (Ion Vancea, 38 ani, din Constanța). „Sfidare, rușine, nesimțire!” „De ce nu se grăbesc parlamen-tarii să dea rapid o lege (că au destulă experiență în mișculații murdare pentru interesele lor) și să anuleze dreptul politicienilor de a lua comisioane de la tot felul de comitete și comisii și să facă o grilă de salarizare decentă? Nu sunt un nostalgic al comunismului, nu cred că este bine ca salariile să fie uniforme, dar felul cum sunt plătiți unii înalți funcționari ai statului, care, pe de altă parte, se dau de ceasul morții că nu pot da și celorlalți bugetari, că nu sunt bani la buget, mi se pare cea mai mare rușine pentru politicieni și sfidarea unei întregi națiuni. Păi cum să fie bani la buget dacă îl mulg într-o veselie și iau ei tot laptele? - Diana Mugur, 41 ani, din Constanța. Să răspundă pentru propriile rebuturi profesionale! „Am auzit că, săptămâna trecută, parlamentarii au stabilit un record în votarea a zeci de legi, ca și când treaba lor nu este să facă legi! Durerea sufletului meu este că și două legi dacă ar vota într-o zi, dacă se găsește cineva să le conteste la Curtea Constituțională, este imposibil ca măcar un articol să nu fie greșit. Eu cred că ar trebui ca pentru fiecare lege greșită să fie acuzați măcar de neglijență, dacă nu de altceva, și să răspundă și ei în fața legilor făcute de ei, așa cum răspundem și noi pentru orice. Dacă pui doi juriști să interpreteze un articol de lege, fiecare are varianta lui. O altă durere a sufletului meu este problema lefurilor astronomice pe care mai marii bugetarilor au tupeul să le încaseze lunar, în timp ce tot ei se plâng că bugetul e la pământ. De când am auzit acest lucru mă simt cel mai neputincios om din lume, obligat să înghit la nesfârșit gogoșile politicienilor, a căror principală grijă este buzunarul lor. Să le fie rușine!” - V. L., 48 ani, din Constanța. „Atacați, cât mai e timp!” „În săptămâna de… lucru care le-a mai rămas parlamentarilor până la deschiderea campaniei electorale îmi permit să le fac o sugestie: să se grăbească și să mai dea cel puțin o lege prin care să-și ofere, cadou, măcar câte o garsonieră din fondul de stat, ca să aibă unde sta dacă nu sunt din București, că poate le e greu să se retragă în provincie! Dacă tot fac ce vor mușchii lor, de ce nu ar merge până la capăt cu sfidarea acestei națiuni măcinate de atâtea probleme și cu înghițirea totală a bugetului României, că doar le place să intre în el cu bocancii?” – V. A. Licu, 40 ani, din Constanța. „Sunteți varză!” „Una dintre zecile de legi făcute la kilogram de iluștrii noștri parlamentari este și cea care blochează restituirea caselor naționalizate. Eu nu am nevoie de despăgubiri de la stat, eu vreau casa străbunilor mei înapoi și punct. Dacă această lege cu parfum comunist se va aplica, eu voi da în judecată statul la CEDO și sunt sigură că o să câștig. Măcar îmi voi răzbuna cei nouă ani de când mă judec pentru o casă a bunicului meu! Ca la noi, la nimeni! Am și eu două întrebări: dacă o să câștig, cer ca banii să nu-i primesc de la stat, ci de la echipa de parlamentari care a făcut legea asta. Și doi: Dacă ei, parlamentarii, aveau astfel de case, ar fi dat așa o lege? Sau au dat-o pentru că mulți dintre ei sunt chiriași în ele? Sunteți varză, stimabili politicieni. Unde ești tu, Caragiale?” - Mirela, 46 ani, din Constanța. „Ne merităm soarta!” „Parlamentarii fac, de aproape 20 de ani, și legi proaste, și la kilogram, fură cu nerușinare din banul public pentru ei și familiile lor, muncesc (la Parlament) doar când au chef, pentru că le merge. Oamenii se uită la televizor și aud ce zic analiștii, citesc prin ziare ce isprăvi au mai făcut politicienii, se enervează, alții fac infarct și gata. Câinii latră, caravana trece. Cine ne oprește să facem un miting la nivel național, prin care să-i punem la punct? Poate nu doar lehamitea, cât obișnuința de a duce în spate tot ceea ce ne dăruiesc politicienii! Și, mai ales, refuzul de a merge in corpore la vot. Sincer, din punctul meu de vedere, ne merităm soarta!” - Zvetlana L., 52 ani, din Constanța. v v v Toți cei care și-au exprimat opiniile de mai sus au văzut cum, într-un întreg mandat, prin Parlament a bătut serios vântul. Legi importante, multe dintre ele cerute de CE, au zăcut cu lunile sau chiar cu anii prin sertare, pentru că nu era cvorum, pentru că nu știu că procedură nu era în regulă... „Iar acum, la sfârșit de mandat, i-a apucat hărnicia, ambiționându-se să demonstreze că porcul se poate îngrășa chiar și în Ajun”. (Maria și Virgil Popa, din Constanța).