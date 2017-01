„Să-i muşcăm de coadă!“

„Rechinii“ Farului merg în Ștefan cel Mare după cel puțin un punct

„Să-i mușcăm de coadă!“

Victoria de la Piatra Neamț le-a ridicat moralul jucătorilor Farului. Injectați cu încredere, „rechinii“ constănțeni vor să le facă felul și dinamoviștilor, iar duminică, la București, să plece cu cel puțin un punct din „Groapă“. Meciul se dispută de la ora 18,30, fiind transmis în direct de Național TV. „Nu ne sperie numele Dinamo. În situația în care suntem, trebuie să obținem cât mai multe puncte din fiecare meci. Dacă ne vom mobiliza foarte bine, nu pierdem. Noi suntem «rechini», ei «câini roșii», astfel că sperăm să-i mușcăm de coadă, tare de tot. Nu mi-e frică de niciun atacant dinamovist, ci doar de Dumnezeu. Poate că ne va ajuta și vremea, care am înțeles că se va strica zilele acestea. Repet, important e să nu pierdem. Dacă va fi să dau și gol, cu atât mai bine“, a declarat fundașul central Ion Barbu. Cheia e la Farul Președintele Farului, Constantin Gache, speră ca victoria din fieful Ceahlăului să fie un nou începutul pentru constănțeni și să fie confirmată cu un rezultat pozitiv și la Dinamo. „Bucureștenii sunt favoriți, dar amintiți-vă cum au câștigat meciul din tur. Am avut acea partidă în mână, însă am pierdut-o cu neșansă. Așa că și acum se poate întâmpla orice. Nu privim acest meci ca pe o răzbunare pentru ce s-a întâmplat, avem doar dorință mare și sete de puncte. Faptul că Dinamo l-a înscăunat antrenor pe Mulțescu e treaba ei. Pentru noi contează mai puțin. Important e ce vom face în teren. Să fim concentrați. Cheia e la noi“, a mai spus Gache. „Ar fi extraordinar să batem și să avem două victorii consecutive în deplasare“, a punctat și direc-torul executiv al Farului, Lucian Codrean Pîra. „Câini sau pisici, mi-e totuna“ „Ca și la Ceahlăul, ne va fi greu, dar suntem pregătiți“, a prefațat întâl-nirea din Ștefan cel Mare și atacantul brazilian Gerlem, care a spus că, după victoria din etapa trecută, atmosfera e bună la Farul, iar „rechinii“ sunt liniștiți și încrezători. „Nu trebuie să ne fie frică, pentru că, în prezent, echipele mari nu mai sunt favorite certe în disputele cu cele mai mici. Se joacă tot 11 la 11. Nu contează că Dinamo e o echipă agresivă, iar jucătorilor ei li se spune «câini roșii». Poate să li se spună și pisici sau păsărici, mie mi-e totuna. Să vedem pe teren ce va fi. Nu promit că marchez, dar voi încerca. Oricum, mi-e dor de gol“, a spus Gerlem. Mulțumiți și cu egal „Vom avea un meci foarte dificil, cu o echipă puternică a Ligii 1, care, în plus, joacă și acasă. Apoi, să nu uităm că Dinamo mai joacă doar pe cartea campionatului în tentativa de calificare în cupele europene, astfel că nu-și mai permite să risipească puncte. Vrem să batem, dar suntem mulțumiți și cu un egal. Aștept să dau și gol la Farul și ar fi foarte bine să punctez la București“ Chico, atacant Farul