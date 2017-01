S-a pomenit condamnată, deşi nu a fost judecată vreodată!

Din justiția pentru to(n)ți

S-a pomenit condamnată, deși nu a fost judecată vreodată!

Din cauza unei confuzii de nume (?!?), o tânără a fost nevoită să intenteze 10 procese, să piardă sute de ore prin instanțe de judecată, să fie eliminată de la concursul la Academia de Poliție, pentru că s-a trezit peste noapte că avea… cazier O eroare judiciară face ca Statul Român (adică noi) să fie obligat să plătească unei tinere suma de 150.000 de lei, drept daune morale, pentru că, din greșeală, a fost trecută în rândul infractorilor, judecată și condamnată pentru o faptă pe care nu a comis-o. Totul doar din cauza unei potriviri de nume… Astfel de anormalități se petrec în sistemul judiciar din România anului 2009. Mai precis, la data de 15 iunie 2005, Roxana Elisabeta Mihai a fost condamnată de Judecătoria Medgidia la pedeapsa de 5.000.000 lei, reprezentând amendă penală, pentru comiterea infracțiunii de loviri și alte violențe. Numai că respectiva condamnare survine în urma unei grave confuzii între o anume Roxana Mihai - adevărata vinovată, și Roxana Elisabeta Mihai - cea care s-a pomenit, peste noapte, cu un cazier pătat. În anul 2005, Judecătoria Medgidia o condamnă pe Roxana Mihai, iar Tribunalul Constanța respinge, în 2006, recursul declarat de inculpată. Roxana Elisabeta Mihai a luat la cunoștință despre procesul derulat și despre confuzia făcută în momentul în care Poliția s-a prezentat cu mandat de executare. Ea a for-mulat contestație la executare respinsă de către Judecătoria Medgidia. La rândul ei, instanța Tribunalului Constanța, nesesizând problema, respinge apelul declarat împotriva sentinței penale prin care s-a respins contestația la executare. Abia Curtea de Apel Constanța a sesizat eroarea și a trimis cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia pentru competentă soluționare. În cele din urmă, Judecătoria Medgidia constată că este vorba de o eroare asupra persoanei, revizuenta nefiind autoarea agresiunii. În toată această perioadă, reclamanta s-a adresat tuturor instituțiilor statului la care a considerat că poate găsi sprijin, respectiv Președintele României, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, dar în zadar. Roxana Elisabeta Mihai susține, în sesizarea sa, că a suferit în această perioadă, de doi ani și jumătate, disprețul celor din jur, faptul că era în perioada examenelor de bacalaureat și că nu a putut să susțină examenul la Academia de Poliție, pentru că avea cazier judiciar. Pe de altă parte, familia tinerei a fost nevoită să suporte cheltuielile unor procese și alte plăți inutile. „Din cauza cazierului pătat, nici măcar înscrierea la școala de șoferi nu am putut s-o fac” - se plânge tânăra în sesizarea depusă instanței, la care se adaugă sutele de ore pierdute în cele 10 procese și zeci de petiții depuse, plus cheltuielile de rigoare pentru rezolvarea unei probleme judiciare neimputabile ei. Dacă Tribunalul Constanța i-a acordat despăgubiri morale în valoare de 30.000 de lei, magistrații de la Curtea de Apel au decis, zilele trecute, să majoreze daunele la 150.000 de lei. Sumă care va fi plătită de Statul Român, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, pentru o eroare judiciară „demnă” anului de grație 2009.