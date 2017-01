S-a definitivat coaliţia de guvernare din Croaţia

S-a definitivat coaliția de guvernare din Croația

Ştire online publicată Miercuri, 09 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul croat desemnat, conservatorul Ivo Sanader, a semnat ieri un acord de coaliție cu Alianța de centru (HSS-HSLS), asigurându-și astfel majoritatea parlamentară înainte de votul de învestitură care va avea loc la 12 ianuarie, informează AFP. Obținând 66 de mandate la alegerile legislative din luna noiembrie, Partidul comunității democratice croate (HDZ) al lui Sanader are de acum susținerea HSS-HSLS (care are opt mandate), reprezentanților minorităților (opt mandate) și a Partidului Pensionarilor (un mandat), având în totalitate 83 de deputați din totalul de 153. „Împreună am alcătuit un program pe care îl considerăm bun pentru Croația în următorii patru ani“, a declarat Sanader după semnarea acordului. „Dorim să formăm guvernul săptămâna aceasta și să începem să lucrăm imediat“, a adăugat Sanader, care a guvernat țara și în mandatul precedent. Un acord similar a fost semnat cu ceilalți aliați săptămâna trecută. Parlamentul format în urma alegerilor legislative urmează să organizeze vineri prima reuniune, iar Sanader va cere votul de încredere pentru guvernul său încă de a doua zi. Croația, care a început negocierile de aderare cu Bruxelles-ul la sfârșitul anului 2005 dorește să devină a 28-a membră a UE înainte de sfârșitul deceniului.