S-a dat startul la reduceri

Începând cu data de 1 august și până pe data de 31 octombrie aveți posibilitatea să vă cumpărați produsul mult dorit la un preț mult mai mic. Din dorința de a impulsiona vânzările, agenții economici atrag clienții cu promoții în afara perioadei de soldare. Cele mai mari reduceri de prețuri se întâlnesc la produsele care ies din sezon. 41 de operatori economici constănțeni au început vânzarea în sistem de soldare a produselor. Prețuri mai mici, promoții și reduceri de până la 70% pot fi întâlnite în magazinele din marile centre comerciale pe toată perioada anului, însă nu în regim de soldare. Potrivit informațiilor oferite de Rodica Mocanu, inspector în cadrul Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, produsele care pot fi supuse soldării sunt articolele de îmbrăcăminte, articolele de blănărie-pielărie, confecțiile, tricotajele, inclusiv lenjeria, țesăturile, marochinăria, încălțămintea și articolele sezoniere de sport-turism, precum și alte produse care vor fi stabilite prin norme ca făcând parte din categoria produselor sezoniere. Reducere sau soldare - clientul cumpără mai ieftin Rodica Mocanu ne explică diferența dintre reducere și soldare. „Comercianții au dreptul să facă reduceri de prețuri pe parcursul întregului an la orice produs doresc din stoc, doar să nu iasă în pierdere. Ceea ce vedeați până acum prin magazine erau reducerile, promoțiile pe care agenții economici le practicau la produsele oferite de ei”, ne-a explicat inspectorul. Vânzarea în regim de soldare reprezintă vânzarea însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea de soldare/soldări/solduri și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere. Pentru că românii sunt atrași de reduceri și promoții, agenții economici speculează lucrul acesta și fac oferte care de care mai tentante în afara perioadei de soldare. Cele mai mari reduceri de prețuri se întâlnesc la produsele care ies din sezon. Dacă, spre exemplu, pe un tricou dădeați, la începutul sezonului estival, 60 de lei, același produs îl găsiți acum la 35 de lei. 41 de societăți și-au anunțat perioada de soldare Reducerile care apar în magazine trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Trebuie să fie afișate la loc vizibil perioada de debut și de sfârșit a soldării, durata acesteia precum și sortimentul de mărfuri supus soldării dacă reducerea nu se referă la toate produsele din magazin. Produsele cu reducere, pe perioada soldării, trebuie depozitate separat de celelalte produse. Orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil pentru fiecare produs sau grupă de produse identice, fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat, fie prin mențiunile „preț nou”, „preț vechi” lângă sumele corespunzătoare sau prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat. Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință, care reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 zile. Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul OJPC Constanța, în intervalul de timp 1 august - 31 octombrie, operatorii economici au dreptul să practice un exercițiu comercial de soldare de doar de 45 zile. „Agentul economic trebuie să anunțe începutul și sfârșitul perioadei de soldare”, ne-a explicat Rodica Mocanu. De asemenea, un agent economic poate să-și vândă marfa în regim de soldare de două ori pe an, maxim 45 de zile pentru fiecare perioadă. Comercianții au obligația să notifice la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea soldărilor. „Agenții economici trebuie să completeze două formulare de notificare. Unul se depune la sediul primăriei, iar celălalt se păstrează la sediul structurii de vânzare împreună cu tabelul produselor care se vând la prețuri reduse”, se precizează într-un comunicat de presă al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În același comunicat se atrage atenția că este interzis ca o reducere de preț pentru un produs și/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părți din produs și/sau serviciu. La Primăria Constanța, 41 de dosare au fost depuse la sediul de pe strada Ecaterina Varga, la Centrul de Informare Cetățeni.