S-a aflat cauza morţii lui George Michael

S-a aflat cauza morții lui George Michael

Ştire online publicată Marţi, 07 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul George Michael a murit din cauze naturale, a declarat marți un medic legist britanic, la încheierea unei investigații de lungă durată privind decesul pop starului, informează Reuters.George Michael a murit la vârsta de 53 de ani, în ziua de Crăciun, în locuința sa din Goring, comitatul Oxfordshire, la vest de Londra. Autopsia inițială a fost neconcludentă și au fost efectuate noi teste. În prezent medicul legist a declarat că nu este nevoie de mai multe cercetări cu privire la moartea cântărețului, potrivit Agerpres."Deoarece există o cauză naturală confirmată a morții, care a fost cardiomiopatia dilatativă cu miocardită și steatoza hepatică (ficatul gras sau acumularea de grăsime în celulele hepatice, potrivit AFP), ancheta este întreruptă", a precizat într-un comunicat Darren Salter, medicul legist din Oxfordshire."Nu vor fi furnizate alte actualizări, iar familia cere presei și publicului să-i respecte intimitatea", a spus Slater. Corpul starului poate fi acum predat familiei în vederea funeraliilor.Istoricul artistului privind consumul de droguri a dat naștere la speculații din partea prietenilor și a mass-media că acestea i-ar fi putut provoca moartea, scrie DPA.George Michael, al cărui nume real era Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a născut dintr-un tată grecocipriot și o mamă britanică, pe 25 iunie 1963, în cartierul East Finchley, din nordul Londrei. A devenit celebru ca membru al duetului ''Wham!'' (înființat în anii '80 împreună cu prietenul său din copilărie Andrew Ridgeley), cunoscut pentru hituri ca "Wake Me Up Before You Go-Go", "Club Tropicana" și "Last Christmas".Muzicieni din Marea Britanie și din întreaga lume i-au adus un omagiu lui George Michael, care a vândut peste 100 de milioane de albume de-a lungul carierei sale care acoperă aproape patru decenii.