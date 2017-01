Ruşii îşi fac rezervaţie naturală în Arctica

Rușii își fac rezervație naturală în Arctica

Ştire online publicată Miercuri, 15 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia se pregătește să înființeze o rezervație naturală în Arctica, a anunțat ieri Ministerul rus al Re-surselor, pe fondul interesului din ce în ce mai mare suscitat de această regiune, cu rezerve mari de hidrocarburi, transmite AFP. Ministrul rus al Resurselor naturale a aprobat propunerea unei comisii de experți care prevede crearea unei rezervații naturale cu numele „Arctica rusă”, a anunțat un purtător de cuvânt al ministerului. Crearea acestei rezervații va antrena o interdicție de exploatare pe Insulele Franz Josef, din partea de nord a arhipelagului Novaia Zemlea și pe insula Victoria din apropiere de Sptizberg, a precizat purtătorul de cuvânt. „Proiectul datează din 2001 și nu are nicio legătură cu expedițiile recente de la Polul Nord”, a adăugat el. Oficialul se referea la exploratorii ruși care, la 2 august, au înfipt un drapel rus din titan la peste 4.000 de metri sub Polul Nord, la capătul unei expediții prezentată drept o premieră de Moscova și care simbolizează ambițiile teritoriale ale Rusiei asupra Arcticii și a hidrocarburilor sale. Rezervația se va afla în interiorul zonei de excludere economică ruse, la vest de regiunea explorată în august. Potrivit cotidianului Vedomosti, rezervația va avea o suprafață de 8,36 de milioane de hectare.Rusia se pregătește să înființeze o rezervație naturală în Arctica, a anunțat ieri Ministerul rus al Re-surselor, pe fondul interesului din ce în ce mai mare suscitat de această regiune, cu rezerve mari de hidrocarburi, transmite AFP. Ministrul rus al Resurselor naturale a aprobat propunerea unei comisii de experți care prevede crearea unei rezervații naturale cu numele „Arctica rusă”, a anunțat un purtător de cuvânt al ministerului. Crearea acestei rezervații va antrena o interdicție de exploatare pe Insulele Franz Josef, din partea de nord a arhipelagului Novaia Zemlea și pe insula Victoria din apropiere de Sptizberg, a precizat purtătorul de cuvânt. „Proiectul datează din 2001 și nu are nicio legătură cu expedițiile recente de la Polul Nord”, a adăugat el. Oficialul se referea la exploratorii ruși care, la 2 august, au înfipt un drapel rus din titan la peste 4.000 de metri sub Polul Nord, la capătul unei expediții prezentată drept o premieră de Moscova și care simbolizează ambițiile teritoriale ale Rusiei asupra Arcticii și a hidrocarburilor sale. Rezervația se va afla în interiorul zonei de excludere economică ruse, la vest de regiunea explorată în august. Potrivit cotidianului Vedomosti, rezervația va avea o suprafață de 8,36 de milioane de hectare.