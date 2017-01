Rusia îşi va construi o apărare eficientă în faţa ameninţării balistice a NATO

1

iar astia cu scutul lor?

Este o simpla manevra electorala. Dar Putin nu este agreat, in ciuda "pericolului natiunii" datorat unor rachete ce trebuie sa intercepteze rachetele Iraniene(?!!!) Mai terminati, draci cu timpeniile ca deveniti ridicoli. Puteti cheltui cit vreti pe arme inutile! Ati mai cheltuit si ati ajuns risul lumii. Faliti pe banii vostri! Si... Atentie! Gazele din Marea Neagra (de care se stia mai demultisor; de cind tot va agitati voi cu privire la Romania... 2008?) va vor detrona din pozitia de distribuitor unic de gaze in UE.Iar noi avem si infrastructura necesara (conducte, depozite etc.) Asa ca, revedeti prioritatile interne si internatioanle, daca nu vreti sa ajungeti de risul cur....cilor! Cind va rula si la Moscova "Adio arme!"?