Rusia intenţionează să construiască o bază permanentă pe Lună

Rusia intenționează să construiască o bază permanentă pe Lună

Ştire online publicată Miercuri, 23 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia intenționează să construiască o bază permanentă pe Lună, de unde ar putea lansa misiuni spre Marte sau spre asteroizi, afirmă vicepremierul rus, responsabil de Afaceri militare și de Industria aerospațială, conform postului Vocea Rusiei."Luna nu este un punct intermediar în cursa spațială, este un obiectiv separat și autonom. Ar fi destul de ilogic să efectuăm zece-douăzeci de curse pe Lună, după care să strângem totul și să mergem separat pe Marte și pe asteroizi. Acest proces (misiunea selenară - n.red) are un început, dar nu are un sfârșit: vom merge pe Lună pentru o misiune permanentă", afirmă Rogozin într-un articol publicat în Rosiskaia Gazeta, cotidianul oficial al Guvernului rus.În opinia lui Rogozin, Luna este singura sursa realistă de a obține apă, minerale și alte resurse în spațiul cosmic, pentru lansarea unor misiuni spațiale de anvergură mai mare."Nu trebuie să ne fie teamă să visăm, să ridicăm ștacheta cât se poate de sus, pentru dezvoltarea noastră. Rusia are tot ce trebuie pentru noi progrese remarcabile în domeniul aerospațial. Trebuie doar să învățăm să combinăm idealismul cu pragmatismul în scopul organizării în mod adecvat a proiectelor", a explicat Rogozin, potrivit Mediafax.