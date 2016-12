Rusia, în pericol de a intra în recesiune economică

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut guvernului de la Moscova să pregătească un plan de stimulare a economiei, după ce un ministru a avertizat că țara ar putea intra în recesiune din cauza reducerii investițiilor derulate de companii și a cererii pentru exporturi.Rusia riscă să intre în recesiune fără un program de susținere a economie, a declarat, săptămâna trecută, ministrul Economiei, Andrei Belousov, potrivit Bloomberg. Recesiunea nu este, însă, scenariul considerat cel mai probabil de autoritățile de la Moscova, a adăugat el.Ministerul Economiei a redus recent estimarea referitoare la creșterea economiei ruse în acest an de la 3,6% la 2,4%, din cauza stagnării exporturilor și a investițiilor.Încetinirea economică afectează veniturile populației, i-a transmis Putin șefului gu-vernului, Dmitri Medvedev.„Conducerea Rusiei devine întotdeauna îngrijorată când creșterea economică încetinește sub 3%, întrucât consideră că sub acest nivel populația nu va avea suficiente venituri. Când se ajunge într-o astfel de situație, folosesc tot ce au la îndemână, iar creșterea în primul trimestru s-ar putea să fi fost în jur de zero”, a declarat Barbara Nestor, analist la Commerzbank Londra.