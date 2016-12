Rusia cere Libiei să respecte rezoluţiile ONU

Rusia cere Libiei să respecte rezoluțiile ONU

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a cerut premierului libian Al-Baghdadi Al-Mahmoudi sa respecte rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si sa puna capat atacurilor impotriva civililor, a precizat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat dat publicitatii duminica si citat de Hotnews. Pana in prezent, Rusia a criticat constant operatiunile militare ale Aliantei Nord-Atlantice, pe care a avertizat-o recent sa nu foloseasca "forta militara excesiva" in Libia. "Lavrov a declarat ca cea mai importanta chestiune in acest moment este stoparea varsarii de sange si a suferintelor populatiei civile", a declarat Ministerul rus de Externe, referindu-se la o convorbire telefonica care a avut loc sambata intre cei doi oficiali. Rusia a criticat pana recent actiunea NATO in Libia. In urma cu cateva zile, Lavrov a spus ca au existat cazuri in care mandatul Natiunilor Unite in Libia "a fost depasit". La sfarsitul lunii martie, seful diplomatiei de la Moscova a declarat ca atacurile coalitiei internationale impotriva fortelor loiale liderului libian Muammar Gaddafi reprezinta "o interventie intr-un razboi civil" de partea rebelilor. Raidurile aliate nu sunt sustinute de rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, adoptata la 17 martie, a adaugat ministrul Serghei Lavrov. Moscova a facut apel in mai multe randuri pentru o reglementare politica a conflictului.