Rusia are un plan de acţiune în caz de atac american în Siria

Rusia are un plan de acțiune în caz de atac american în Siria

Ştire online publicată Joi, 05 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia are un plan de acțiune în cazul în care președintele american Barack Obama va obține sprijinul Congresului SUA cu privire la utilizarea forței împotriva Siriei, a declarat președintele rus Vladimir Putin, într-un interviu acordat agenției Associated Press, cu prilejul summitului G-20 de la Sankt-Petersburg.Președintele rus Vladimir Putin a amendat insistența cu care corespondentul AP, John Daniszewski, încerca să afle în ce constă anume acest plan. „Lucrați în mass-media sau la CIA? Îmi puneți întrebări care sunt puse de angajați ai altor instituții. Acestea sunt planurile Rusiei în cazul evoluției situației după primul, al doilea sau al treilea scenariu. Avem propriile noastre idei despre ce și cum să facem în cazul unei acțiuni în forță sau fără forță în Siria”, a afirmat Putin, adău-gând că „încă este prematur să vorbim despre aceasta”.Președintele american Barack Obama și-a anunțat la 31 august decizia de a efectua un atac militar împotriva Siriei, iar acum încearcă să obțină sprijinul Congresului cu privire la o posibilă intervenție militară în conflictul sirian.În interviul amintit, Putin a abordat și alte chestiuni în afară de Siria, exprimând părerea că, „uneori, are impresia că Departamentul de Stat al SUA este interesat ca în Rusia să persiste o situație instabilă”. „Uneori, ni se creează această impresie. Cu greu îmi pot imagina că ambasadorul rus la Washington ar putea colabora activ cu mișcarea «Occupy Wall Street». Noi nu facem acest lucru, dar o parte din personalul ambasadei SUA consideră că un astfel de lucru este normal”, a afirmat Putin, referindu-se la sprijinul acordat de diplomații americani opoziției ruse.Cu toate acestea, președintele rus a lăsat să se înțeleagă că nu este deranjat de decizia lui Obama de a se întâlni cu reprezentanți ai societății civile, cu ocazia summitului de la Sankt Petersburg. „Aceasta este o practică a diplomației americane de a-și demonstra sprijinul pentru societatea civilă. Nu văd nimic în neregulă în aceasta. Dimpotrivă, salutăm un astfel de demers, pentru a exista o înțelegere deplină a ceea ce se întâmplă în societatea noastră”, a spus Putin.După cum au relatat anterior unele agenții de presă, în timpul summitului G-20 de la Sankt Petersburg, liderul american se va întâlni cu reprezentanți ai ONG-urilor ruse și ai minorităților sexuale.În același timp, Vladimir Putin a negat zvonurile că s-ar plictisi în timpul convorbirilor cu Obama. „Discuțiile cu Obama sunt întotdeauna foarte constructive, foarte substanțiale și destul de sincere. În acest sens, președintele Statelor Unite este un interlocutor foarte bun”, a spus Putin, în interviul menționat.