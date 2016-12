Rusia anunță că și-a retras din Siria circa 30 de avioane militare, inclusiv toate aparatele Su-25

Federația Rusă și-a retras din Siria circa 30 de aparate de zbor, inclusiv toate avioanele de atac Su-25, precum și o bună parte din efectivele militare care le deserveau, a anunțat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării rus, Igor Konașenkov, informează Agerpres.ro.'Am arătat retragerea trupelor noastre de la baza aviatică Hmeimim. În mod concret, au fost retrase aparatele de zbor — bombardiere, avioane de asalt Su-25. Astfel, aparatele Su-25 au fost retrase în totalitate de la această bază aviatică', a spus Konașenkov.El a precizat că, per total, în Rusia au revenit circa 30 de aparate și o parte din efectivele care se ocupau cu deservirea tehnică, cu transportul de muniții și de alte mijloace materiale.În cadrul aceleiași conferințe, Konașenkov a informat că în jur de 300 de combatanți au încercat marți să străpungă pozițiile armatei siriene în zona Alep. Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului Apărării al Federației Ruse, este dificil să se înregistreze un armistițiu în Alep, din cauza faptului că aproape zilnic teroriști atacă orașul și zonele învecinate.De asemenea, Konașenkov a afirmat că procesul de anihilare a teroriștilor în Siria s-ar accelera dacă ar fi blocată alimentarea lor dinspre Turcia. 'Cele mai problematice zone se află în nordul Siriei, în regiunea Alep și în special la frontiera turco-siriană. Tocmai din această direcție are loc, după cum am atenționat în repetate rânduri, alimentarea teroriștilor, atât cu efective umane, cât și cu muniții și alte resurse materiale. Dacă aceste surse vor fi blocate, cred că totul se va desfășura mult mai repede', a spus Konașenkov.