Rusia ameninţă cu un atac asupra sistemului american antirachetă

in fata acestei situatii,

nu exista decit 2 variante: 1. atac preventiv asupra Iranului, derulat de aviatiile Israel/SUA (greu de pus in practica pentru ca se vor opune si rusii si chinezii si rezutatele sunt discutabile -un singur atac are, de obicei, rezultate derizorii-) 2. constituirea bazei militare de la Deveselu, cu 6-12 rachete si cu fortele militare necesare apararii imediate (un grup de F15, citeva batalioane infanterie si tancuri). Alta solutie militara nu mai exista. Exista o solutie politica: Ahmadinejad indepartat, alegeri libere, regim democrat in Iran si deschiderea tuturor bazelor militare si industriale pentru inspectie internationala, care sa stopeze eforturile de inarmare nucleara si fabricarea de vectori purtatori (rachete). Dar nici asta nu e dorita -si acceptata- de rusi... In concluzie, factorii de decizie, au foarte putine variante de ales... Si astea sunt doar militare! Ne bucuram ca duracilor care ne-au furat Moldova, Herta, Bucovina, Bugeacu si tezaurul li s-a infundat! Ne alaturam -cu bucurie- aliantei Israel/NATO! Vor razboi? Il vor avea. Uita ca nu se mai zdrobsesc doar la sarmanii romani......... HAHAHAHAHA.................................................... Oricum, "unchiul Sam" stie ca rusii joiaca la cacialma!