Rupert şi James Murdoch, precum şi Rebekah Brooks sunt audiaţi astăzi în Parlamentul britanic

Rupert și James Murdoch, precum și Rebekah Brooks sunt audiați astăzi în Parlamentul britanic

Ştire online publicată Marţi, 19 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Șefii News Corporation Rupert și James Murdoch, precum și fosta directoare Rebekah Brooks vor fi audiați astăzi de parlamentarii britanici, în scandalul interceptărilor telefonice, informează NewsIn.Rupert și James Murdoch au fost de acord să compară în Comisia pentru media a Camerei Comunelor, după ce au fost convocați. Parlamentarii au explicat că au întrebări în legătură cu declarațiile făcute în cursul unei audieri din 2003 de Brooks și Andy Coulson - ambii foști editori la News of the World. Directorul general al News Corp, Rupert Murdoch, și fiul său James - care se ocupă de operațiunile companiei în Europa - au refuzat inițial să compară în fața comisiei, dar s-au răzgândit după ce au fost convocați oficial. Este rar ca directori atât de importanți precum Murdoch să compară în comisii parlamentare, dar nu este o premieră. În răspunsul său către comisie, James Murdoch a spus că vrea să se asigure că acuzațiile privind News of the World - care a fost închisă între timp - sunt "anchetate complet și li se răspunde adecvat și robust". El a dat asigurări și că va coopera deplin cu actuala anchetă a poliției și cu o viitoare investigație condusă de un judecător și a cerut comisiei "să aibă cât mai multă grijă pentru a se asigura că audierile nu riscă să prejudicieze investigația și inculpările ce vor urma". Potrivit așteptărilor, audierea de marți va genera un interes mare - așa că două săli suplimentare au fost pregătite la Westminster, pentru cei care nu au loc în camera comisiei.