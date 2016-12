Rupert Murdoch vrea să îşi vândă toate publicaţiile britanice

Rupert Murdoch vrea să își vândă toate publicațiile britanice

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul american de presă News Corp., aflat în dificultate din cauza scandalului interceptărilor din Marea Britanie, intenționează, pentru moment fără succes, să vândă toate publicațiile sale britanice. Potrivit Wall Street Journal, care citează surse apropiate acestui dosar, grupul magnatului Rupert Murdoch a "sondat în mod informal interesul potențialilor cumpărători pentru activitatea sa de presă scrisă din Marea Britanie, News International"."Având în vedere contextul economic dificil pentru presă, niciun cumpărător nu și-a manifestat" interesul, dar ideea ar putea fi avansată "în următoarele șase luni", a precizat cotidianul, citat de Mediafax.În afară de News of the World (Notw), care a publicat duminică ultimul său număr, această divizie deține publicațiile The Sun, The Times of London și The Sunday Times, a adăugat acesta.Rupert Murdoch, care a mers la Londra, a decis să închidă brusc Notw, aflat la originea scandalului politic din Marea Britanie pentru că a recurs la interceptarea mesageriei vocale sau scrise pentru a obține informații.Grupul s-a hotărât luni să accepte amânarea sine die a proiectului său de cumpărare a companiei de telecomunicații prin satelit BSkyB în schimbul a aproximativ zece miliarde de euro.O comisie parlamentară britanică a cerut marți audierea lui Murdoch, precum și a fiului acestuia, James, președintele News International.