Rupert Murdoch intenţiona să se retragă de la conducerea companiei sale de peste un an

Rupert Murdoch intenționa să se retragă de la conducerea companiei sale de peste un an

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rupert Murdoch, directorul general și fondatorul grupului de presă News Corp, aflat în centrul unui enorm scandal în Marea Britanie, intenționa să predea conducerea companiei sale de peste un an, a anunțat luni Wall Street Journal.„Înainte de a apărea scandalul, bătrânul Murdoch intenționa să demisioneze din funcția de director general în favoarea lui Chase Carey, directorul executiv al grupului”, scrie cotidianul, pe site-ul său de Internet, citând surse apropiate dosarului.Murdoch are 80 de ani. „În virtutea acestui scenariu, Murdoch rămâne președinte”, a adăugat cotidianul, deținut de News Corp.„O asemenea schimbare - analizată de peste un an, potrivit unei surse apropiate dosarului - ar fi avut fără îndoială puține efecte asupra grupului, dar ar fi avut o importanță simbolică enormă”, apreciază autorul articolului.Australian și american, Rupert Murdoch, unul dintre cei mai impor-tanți magnați media de pe planetă, urmează să se explice, zilele acestea în fața parlamentarilor britanici.El este convocat în fața a zece deputați din Comisia pentru Media a Camerei Comunelor împreună cu fiul său James, în vârstă de 38 de ani, și de protejata sa, Rebekah Brooks, în vârstă de 43 de ani, „regina tabloidelor” detronată, pentru a răspunde scandalului privind interceptările telefonice realizate de News of the World.