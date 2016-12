Rubla, la un nou minim istoric faţă de dolar

Rubla, la un nou minim istoric față de dolar

Ştire online publicată Luni, 01 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rubla a coborât luni la un minim istoric față de dolar pentru a doua ședință consecutiv, din cauza intensificării luptelor din estul Ucrainei, care crește probabilitatea ca Uniunea Europeană să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei.Rubla este în declin cu 0,7%, la 37,395 unități pentru un dolar, după ce în timpul tranzacțiilor a atins un minim istoric de 37,45 unități pentru un dolar, relatează Bloomberg.În același timp, randamentul obligațiunilor pe termen de zece ani, în monedă locală, a crescut cu 0,11 puncte procentuale, la 9,91%.Indicele bursier Micex a crescut însă cu 1%, susținut de titlurile companiilor din sectorul energiei, inclusiv ale Gazprom. Deprecierea rublei are un efect pozitiv asupra profiturilor acestor companii.Rebelii pro-ruși au atacat duminică cu tiruri de armă două vase de coastă ucrainene, după ce au avansat către orașele Novoazovsk și Mariupol de la Marea Azov. Atacurile au avut loc la câteva ore după ce liderii statelor UE au decis să impună Rusiei noi sancțiuni, dacă violențele se vor agrava, transmite Mediafax.ro."Temerile legate de noi sancțiuni din partea Uniunii Europene afectează rubla. Rebelii reușesc să câștige teren în estul Ucrainei așa că, din perspectiva UE, escaladarea conflictului are loc", a declarat Vladimir Miklașevski, analist la Danske Bank în Helsinki.Tranzacțiile cu opțiuni în ruble indică o probabilitate de 60% ca moneda să ajungă la 40 de unități pentru un dolar, în următoarele șase luni, potrivit datelor Bloomberg.În acest an, rubla s-a depreciat cu 12% față de dolar, cel mai mult în rândul a 24 de monede ale unor state emergente analizate de Bloomberg, după peso-ul argentinian.Potrivit estimărilor analiștilor, economia Rusiei se va contracta cu 0,2% în trimestrul al treilea.Acțiunile Rosneft, cel mai mare grup petrolier din Rusia, au avansat cu 2,4%, iar titlurile Gazprom cu 1,9%."Rubla slabă va avea ca efect creșterea semnificativă a veniturilor exportatorilor, în timp ce costurilor nu se vor modifica", a declarat Elbek Dalimov, trader la Aton Capital în Moscova.În schimb, acțiunile Magnit, cel mai mare retailer de alimente din Rusia, au scăzut cu 1,5%, întrucât deprecierea rublei crește costul produselor importate.