Romii din Franţa sunt la fel de mulţi, la un an după prigoana lui Sarkozy

Romii din Franța sunt la fel de mulți, la un an după prigoana lui Sarkozy

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul romilor din Franța și dificultățile în integrarea lor au rămas neschimbate la un an de la discursul președintelui Nicolas Sarkozy, în care acesta a dat asigurări că taberele de imigranți ilegali vor dispărea, discurs ce a generat tensiuni cu România, relatează publicația Les Echos.„I-am cerut ministrului de Interne să elimine taberele ilegale de romi (...). În trei luni, jumătate dintre aceste tabere ilegale vor dispărea”, a spus președintele francez la Grenoble, în urmă cu un an.Discursul a generat o polemică aprinsă și tensiuni, însă nu a schimbat nimic, potrivit asociației Romeurope. „A fost un discurs doar pentru imagine politică. Au fost anunțate multe lucruri, dar nimic nu s-a schimbat”, a subliniat Laurent El Ghozi, membru al asociației.Numărul repatrierilor românilor și bulgarilor, majoritatea romi, a scăzut chiar în 2010, arată un raport al Biroului francez pentru imigrație și integrare. „În 2010, 9.761 persoane (dintre care 7.520 adulți și 2.241 copii) au beneficiat de sistemul de repatriere umanitară, dintre care 8.182 români și 959 de bulgari, adică o scădere cu 21% față de 2009”, potrivit documentului.Comunitatea romă are în continuare circa 15.000 de membri în Franța, o cifră stabilă din 2007. Și nici numărul taberelor ilegale nu ar fi scăzut, scrie Les Echos. „Se observă o tendință de dispersare, cu mai puține familii pe fiecare teren, dar sunt tot atât de multe terenuri ocupate”, a subliniat Michele Mézard, reprezentant al Médecins du Monde.Reinstalarea, pe același teren sau în apropiere, urmează repatrierilor, ceea ce are consecințe nefaste asupra familiilor. „Expulzările blochează orice politică de integrare. Toate eforturile făcute pentru școlarizarea copiilor sau privind asistența medicală, toate acestea se opresc”, atrage atenția și Michel Fevre, membru al Romeurope.Îndepărtarea de pe teritoriul Franței este justificată prin ocuparea ilegală a terenurilor, însă majoritatea familiilor vizate se întorc oricum în Franța, după câteva luni, în baza principiului liberei circulații în Europa. „Există libertate de circulație, însă atât timp cât romii nu vor avea acces egal pe piața muncii, la fel ca restul cetățenilor europeni, problema integrării va persista”, a explicat Alexandre Le Cleve, de la ONG-ul Cimade.