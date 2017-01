Pe Strada Griviței,

Romii au vândut o casă bucată cu bucată

Cu toate că buricul târgului a devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai aglomerat, fiind sufocat de clădiri moderne și de mall-uri, mizeria care se ascunde în spatele străzilor principale, ferite de privirile turiștilor, este greu de imaginat. Pe Strada Griviței, unde odinioară își permiteau să locuiască doar constănțenii cu dare de mână, după cum își amintesc cei care stau în zonă, se află acum doar case dărăpănate. O clădire a devenit doar o ruină, iar romii vând gunoaiele găsite lângă casă. Nu numai casele din zona peninsulară, odinioară clădiri minunate, au devenit ruine. Situația se repetă și în centrul orașului, pe Strada Griviței. Aici, o veche gospodărie este, astăzi, atât de dărăpănată, încât din ea au rămas doar câțiva stâlpi roși de vreme și de ploi, o poartă veche, acum blocată, și o bucată de pământ plină de gunoi. Vecinii din zonă își amintesc cu regret de casa care odată se înălța aici. „Era foarte frumos aici înainte. Era o casă mare, frumoasă, cu o grădină bogată în față. Proprietarii s-au mutat de aici acum mult, mult timp, să fie vreo 15 ani. Au plecat din țară și au lăsat pe cineva aici, dar nu au stat nici ei mult timp. După ce au plecat și ei, casa a căzut pe mâna romilor, care au dărâmat-o puțin câte puțin”, își amintește David Anghel, care locuiește în apropiere. Casa nu mai are nici măcar acoperiș sau pereți, pentru că, din câte am aflat de la vecini, romii din zonă au vândut orice a putut fi o sursă de bani. Situația, ignorată de Primărie O altă vecină ne-a spus că deși stă de atâția ani în zonă, nu a văzut niciodată pe cineva care să dorească să curețe locul sau să vrea să cumpere. Pe clădire nu mai este afișat niciun număr, casa devenind astfel uitată atât de oameni, cât și de autorități. Cum la locul ruinei se află, în afară de gunoi, materiale de construcții și mult lemn, David Anghel s-a gândit că nu ar strica să ia și el niște lemne pentru foc de acolo, după cum el însuși ne-a explicat. „Toată lumea vine și ia câte ceva de aici. Mai poți să găsești lemne, materiale de construcții, uneori și fier. Romii care stau pe aici vin tot timpul și iau ce le folosește. Tot ei aruncă și cel mai mult gunoi aici”, ne-a povestit bărbatul. Proiectilele dintre gunoaie Peripețiile celor care vin să caute pe aici mine de aur sunt diverse. Săptămâna trecută, Petre Radu, care locuiește în zonă, a venit la ruine în căutare de fier vechi pe care să-l poată vinde la un preț bun. Căutările sale nu au fost chiar zadarnice: a găsit două bucăți masive de metal, despre care a crezut că sunt bucăți de fier, însă nu a fost așa. Obiectele, identificate și confiscate, într-un final, de Jandarmerie, erau de fapt două proiectile de mărime considerabilă. Un vecin l-a oprit la timp pe cel care a făcut neobișnuita descoperire. „Eu am găsit bucățile și am crezut că e fier. Aveam nevoie de bani și m-am gândit că pot să-l vând, așa că le-am luat și m-am dus în stradă cu ele, unde am trântit o bucată de pământ ca să văd ce e. Noroc că a venit un vecin și mi-a zis să nu mai dau, că altfel exploda și cine știe ce se întâmpla. Jandarmii au venit, nu mi-au zis nimic, doar au luat bombele alea sau ce erau ele și au plecat. Mi-au zis că am avut noroc, puteam să pățesc ceva grav”, ne-a povestit bărbatul. Așadar, ruinele nu ascund numai mizerie și microbi, ci și obiecte pe-riculoase, despre care autoritățile locale află că există doar prin întâmplări precum cea povestită de Petre Radu. La momentul vizitei noastre acolo, nu numai David Anghel găsise ceva folositor în grămada de gunoi. La baza mormanului, o femeie de etnie romă spărgea niște sticle de sifon. Pentru că ni s-a părut ciudat, am întrebat-o ce va face cu ele, așa sparte. A arătat cu degetul și a spus doar „Bani!”, după care ne-a întors spatele și a plecat. În zadar am încercat să ne înțelegem cu ea. Ne-am dat seama însă că ruinele de pe Strada Griviței, lângă care gunoiul crește sub nasul instituțiilor locale, care se fac că nu văd, sunt mult mai mult decât urmele unei foste case. Sunt, pentru mulți, o sursă de venit.