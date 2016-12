Românii, temă de campanie electorală în Marea Britanie

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

UKIP se pregătește să exploateze în campania electorală temeri privind o migrare masivă a românilor.Un partid britanic naționalist și eurosceptic, UKIP, se pregătește să exploateze temeri privind o migrare masivă dinspre România și Bulgaria, prin plasarea acestei teme în centrul strategiei campaniei electorale pentru alegeri locale, relatează The Independent în ediția electronică. Premierul conservator David Cameron a refuzat să speculeze cu privire la numărul de persoane din aceste țări est-europene care s-ar putea migra spre Marea Britanie în căutarea unui loc de muncă, după anularea restricțiilor care le sunt impuse în cadrul Uniunii Europene (UE), în ianuarie 2014.Publicația scrie că UK Independence Party, care înregistrează o creștere în sondaje, arată că nu are asemenea “scrupule”, subliniind că anularea ar putea conduce la un val de 350.000-400.000 de români și bulgari în Marea Britanie și la un impact asupra ratei infracționalității. Formațiunea a anunțat că această problemă va juca un rol “semnificativ și major” în cadrul campaniei sale pentru alegeri locale, în mai, dar și în cea pentru PE, în 2014.Potrivit The Independent, acest lucru va amplifica temerile conservatorilor britanici potrivit cărora partidul eurosceptic și naționalist ar putea eroda și mai mult susținerea de care se bucură în rândul alegătorilor săi. Astfel, o serie de parlamentari conservatori ar urma să ceară marți Guvernului să impună noi restricții, în regim de urgență, românilor și bulgarilor, din cauza posibilului impact asupra pieței muncii și serviciilor.