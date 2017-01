Românii preferă pachetele all şi ultra all-inclusive, de Revelion

Românii preferă pachetele all și ultra all-inclusive, de Revelion

Deși mai sunt aproape trei luni până la sărbătorile de iarnă, constănțenii se grăbesc să-și facă rezervări pentru Revelion. „Românii au început să-și planifice din timp vacanța spre deosebire de anii trecuți, când exista o cerere mare de sejururi organizate în ultimul moment. Sejururile de tip last-minute sunt mai ieftine, dar cu siguranță sunt mai riscante”, a declarat pentru Cuget Liber Cristina Bianu, agent de turism. Pentru locațiile exotice, să faci rezervări pentru perioada 20 decembrie 2008 - 5 ianuarie 2009 în luna octombrie e târziu. „Problema nu este neapărat reprezentată de locurile de cazare suficiente în Dubai, insula Bali, sau Bora Bora. Problema este de transport! Rezervările de tichete de avion se fac de la începutul verii pentru zborurile de sfârșit de an. Acum este foarte greu să găsești locuri libere pentru cursele din perioada decembrie 2008 - ianuarie 2009\", a declarat agentul de turism, Adrian Lungu. Constănțenii aleg din ce în ce mai mult destinațiile exotice pentru petrecerea vacanței de iarnă. Prețurile sunt pe măsură: în medie, 2000 euro de per-soană cu tot cu transport, all-inclusive pentru un sejur de 4-5 stele în Cuba, la fel ca în Miami. În insula Bali, din Indonezia, sau Mauritius, prețul este cu 200 până la 300 de euro mai mic. „Țările musulmane, precum Emiratele Arabe sau Egipt s-au adaptat foarte bine la cerințele europene. În pachetul de sejur pentru sărbătorile de iarnă au incluse masa de Revelion, de Crăciun, iar locurile de cazare sunt pregătite pentru sărbători cu ornamente tradițional creștine”, a mai declarat Cristina Bianu. Locațiile favorite externe pentru schi rămân zonele Tirol și Salzburg, din Austria. Prețurile unui sejur de șase - șapte zile pe perioada Revelionului, la un hotel de 4 stele, all-inclusive ajung la 750 euro până la 1.000 euro de persoană. De asemenea, la mare căutare rămân locațiile din estul Europei, ce sunt de multe ori preferate celor din vest, datorită asemănării culturale cu România. „Românii preferă pachetele all și ultra all-inclusive, cu masă de Crăciun și Revelion, băutură la discreție, iar țări ca Turcia, Grecia oferă astfel de pachete”, a precizat Cristina Bianu. Dacă dorești să-ți petreci vacanța de iarnă în marile orașe din vest, precum Roma, Paris sau Londra, plătești în medie pentru 6 zile, cazare la un hotel de 3 stele, 500 euro de persoană, dar să nu fii surprins că petrecerea de sfârșit de an se termină până la ora unu noaptea. Pe Valea Prahovei, cu 3 luni înainte de venirea noului an, prețurile sunt la jumătate față de locațiile de schi din străinătate. Astfel, la Predeal, cazarea la un hotel de 4 stele, în perioada 21 – 26 decembrie 2008, cu mic dejun și masă de Crăciun inclusă, costă în jur de 500 lei de persoană. Cazarea în perioada Anului Nou, 5 nopți la un hotel de 4 stele, cu mic dejun și masă de Revelion inclusă, ajunge la 1.500 lei de persoană.