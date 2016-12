Românii au pierdut o voce de neînlocuit a jazz-ului

Sâmbătă, 06 Decembrie 2008.

Anca Parghel s-a născut la Câmpulung Moldovenesc, pe 16 septembrie 1957. A fost aplaudată de mii de oameni la marile festivaluri de jazz și a predat jazz vocal și canto la Bruxelles, Koln, Linz, Leipzig, Munchen, Viena, Hannovra, New York și la Conservatorul Regal Sisloe, din Marea Britanie. A cântat în toată lumea, dar cel mai bine se simțea când era pe scenă alături de cei doi fii ai ei - Ciprian, la bas și Tudor la percuție. La 10 ani a început să compună, iar la 11 participa deja la concursuri naționale, unde cânta arii din opere celebre. Întâlnirea cu jazz-ul a avut loc imediat după ce a intrat la Conservator, la clasa de canto, și a simțit că aceasta îi este vocația. În cei aproape 30 de ani de carieră, Anca Parghel a reușit să uimească o lume întreagă cu vocea și pasiunea ei pentru muzică. În 1994, cunoscuta cântăreață de jazz a fost diagnosticată cu cancer la sân, însă a reușit să învingă boala. Anul acesta, în iunie, Anca Parghel a aflat că boala a recidivat. La mijlocul lunii iulie, cântăreața a fost consultată la o clinică de oncologie din Viena, iar ulterior a continuat tratamentul la Cluj. La mijlocul lunii noiembrie, Anca Parghel a fost internată la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a spitalului Elias, din Capitală, ca urmare a complicațiilor bolii cronice de care suferea. I s-a aplicat un tratament intensiv complex, fiind externată după câteva zile cu o ameliorare semnificativă a stării generale. „Dumnezeu are planuri mari, mă las în mâna lui, vrea să ne iubim, să ne cunoaștem (...) Să ne vedem peste 100 de ani”, declarase Anca Parghel. A trăit la intensitate maximă Zâmbind. Așa a înfruntat Anca Parghel boala. Muzica și rugăciunile au ajutat-o să treacă peste cele mai grele momente. Nici când cancerul s-a întors, după 15 ani de când crunta maladie și-a scos colții, nu și-a pierdut optimismul. „Îmi face bine când cânt (...) Trag până pic. Misiunea mea trebuie dusă la capăt. Abia aștept să continuăm misiunile și discurile pe care le avem de făcut”, spunea Anca Parghel. În vară, familia, colegii, prietenii de la Romantica au strâns fonduri pentru a o ajuta pe artistă să se poată întoarce pe scenă. Anca Parghel s-a tratat la Cluj și Viena. Începuse să se simtă mai bine și era fericită că lumea i-a dovedit că o iubește. Solista Anca Parghel a ajuns la spitalul din Timișoara după ce, în urmă cu puțin timp, se internase într-o clinică de terapie naturistă și medicină alternativă din Belgrad. Decizia de a pleca la Belgrad a fost luată la sugestia unei clinici specializate din Târgu Mureș. Clinica din străinătate era considerată ultima speranță a artistei în lupta cu cancerul. Diagnosticată cu un cancer ovarian, după ce a avut și cancer la sân, artista spera că terapiile alternative o vor ajuta să învingă boala. Dorel Săndesc, șeful secției de terapie intensivă a spitalului din Timișoara a declarat că Anca Parghel fusese internată joi și a murit la câteva ore de la internare. „Artista a fost internată la spitalul din Timișoara în cursul zilei de joi, în stare terminală, cu metastaze generalizate. În cursul internării a beneficiat doar de un tratament paleativ, care nu avea alte scopuri decât calmarea durerii. A decedat la câteva ore de la internare. Dumnezeu s-o odihnească”, a spus doctor Săndesc. „Chiar sunt șocată, mă așteptam să-și revină și să învingă boala… O adevărată luptătoare… un exemplu de optimism… o femeie puternică, frumoasă, simplă, care a vrut să trăiască, să dăruiască mai mult, nu să se îmbogățească… Nu am văzut niciodată un om să treacă atât de demn peste necazuri. Ne-a molipsit pe toți cu bucuria ei… Așa se întâmplă de cele mai multe ori, oamenii buni sunt luați de lângă noi… Sper să zâmbești și acolo sus unde ești... la fel de contagios și larg cum o făceai printre noi! Eu una sunt mândră că te-ai născut printre noi, românii! O să ne lipsești!” sunt doar câteva spicuiri din mesajele admirative postate pe internet la adresa acestui om exemplar care s-a stins la fel de demn cum a trăit. 51 de ani, prea puțin, pentru că mai avea atât de mult de dăruit…