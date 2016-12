Românii au în continuare nevoie de paşaport pentru a intra în Elveţia

Românii au în continuare nevoie de pașaport pentru a intra în Elveția

Ştire online publicată Marţi, 16 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Românii au în continuare nevoie de pașaport pentru a intra în Elveția, pentru că această țară nu este și membră a Uniunii Europene, deși a aderat vineri la spațiul Schengen, reamintește MAE. Acordul dintre UE și Elveția, care nu se aplică României și Bulgariei, prevede renunțarea la controalele de identitate la frontierele terestre odată cu aderarea Elveției la Schengen. Pasagerii de pe aeroporturi vor avea de așteptat până la 29 martie pentru suprimarea controalelor între Elveția și vecinii săi din UE. Pe de altă parte, mai informează MAE, la frontiera elvețiană se mențin controalele vamale pentru România, Elveția păstrându-și acest drept. Ministerul recomandă cetățenilor români să se conformeze cerințelor autorităților elvețiene în materie. Intrarea Elveției în spațiul Schengen ar putea fi pusă destul de curând sub semnul întrebării, în eventualitatea unui refuz de a deschide piețele sale de muncă pentru români și bulgari. Elvețienii se vor pronunța la 8 februarie printr-un referendum asupra prelungirii acordurilor de liberă circulație pe care le are cu UE, privitoare la deschiderea pieței muncii pentru persoanele din UE, reconfirmare necesară odată cu extinderea Uniunii Europene la Bulgaria și România. În cazul unui „nu”, „prezența Elveției în Schengen ar putea fi întreruptă”, a avertizat Bruxelles-ul. România, care de curând a trecut la cea de a doua etapă în procesul de aderare, are ca obiectiv intrarea în Schengen până în martie 2011.