Românii ar bea o bere cu Mihaela Radulescu sau cu Gheorghe Hagi

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ar avea posibilitatea să împartă o bere la mare împreună cu vedeta preferată, majoritatea românilor optează pentru Mihaela Rădulescu și Gheorghe Hagi. În topul preferințelor le mai regăsim pe Andreea Marin Bănică și Teo Trandafir, dar și pe Adrian Mutu sau Stefan Bănică junior. Acestea sunt rezultatele unui sondaj de opinie realizat pe litoralul românesc de Asociația “Berarii României”, în perioada 25 august – 28 august 2007, pe un eșantion reprezentativ de 407 persoane. Astfel, cercetarea arată că, savurând o bere cu vedetele preferate, subiectele de discuție se concentrează, în cazul celor masculine, pe evoluția profesională ca rețetă de succes, iar în cazul celor feminine, pe domeniile în care acestea activează, corelate cu detalii despre viața familială. Una din concluziile sondajului este că litoralul și berea sunt de nedespărțit. 93,6% dintre români au declarat că nu concep să petreacă un sejur la mare fără să consume bere. În concepția lor, litoralul fără bere ar fi “anost”, “fără farmec”, “plictisitor, “nasol”, “dezastruos”, ba chiar ca “nunta fără lăutari. ” Dintre activitățile de pe litoral asociate cu consumul de bere, 68% dintre turiști au optat pentru berea pe plajă, în timp ce 48,8% dintre aceștia sunt pentru petrecerea timpului la o terasă cu familia sau cu prietenii. Senzațiile care se asociază cel mai bine consumului de bere pe litoral sunt cele de “răcorire” (45%) și de “distracție și voie bună” (43%). Cu toate că berea reprezintă un ingredient nelipsit de pe litoral, românii dovedesc că beau cu responsabilitate. Principala situație în care cei chestionați au declarat că nu ar consuma bere este atunci când intenționează că conducă un autovehicul (95%). Alte situații care nu merg cu consumul de alcool sunt supravegherea copiilor, inotul in larg, distracțiile extreme și sarcina în cazul doamnelor. 