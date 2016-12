România va intra parțial în Schengen în septembrie sau octombrie

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

”Interesul național al Ungariei este aderarea României la Schengen cât mai repede posibil. Și asta nu e numai poziția oficială, este și o poziția din suflet. Mai mult, este o chestiune de principiu. România a îndeplinit în totalitate condițiile pentru aderarea la Schengen. Dacă a îndeplinit condițiile, nimeni nu are nici dreptul nici motivul de a se opune”, a declarat Oskar Fuzes, adăugând că Ungaria face ”tot posibilul” pentru aderarea României la zona Schengen.Întrebat dacă România are vreo șansă să adere anul acesta, diplomatul a răspuns afirmativ. ”Absolut, cred că în septembrie sau octombrie România va fi în Schengen cu aeroporturile și granițele maritime și în martie sau aprilie anul viitor va fi membru deplin”.În opinia sa, întrucât România a îndeplinit toate condițiile, Olanda nu are dreptul de a se opune integrării țării noastre în Schengen.