România şi Ungaria, în pragul unui conflict diplomatic

România și Ungaria, în pragul unui conflict diplomatic

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ambasadorul Ungariei în România, Oskar Fuzes, a fost convocat, ieri, la MAE român, au declarat, pentru Mediafax, surse diplomatice. Potrivit surselor citate, ambasadorul a fost convocat în legătură cu discuțiile apărute privind traducerea declarației premierului ungar Viktor Orban. În același timp, ministrul de Externe, Teodor Baconschi, s-a aflat la Comisia de politică externă a Senatului, unde a fost audiat în legătură cu același subiect. Ministerul român de Externe a dat publicității o traducere neoficială a mesajului transmis de premierul Ungariei, Viktor Orban, cu ocazia Zilei maghiarilor de pretutindeni. „Stimați concetățeni! Această zi este sărbătoarea națiunii. Amintirea revoluției și a luptei de eliberare este importantă, întrucât rezumă, în mod fidel, toți pilonii importanți ai identității noastre maghiare: mândria noastră națională, cinstirea limbii și culturii noastre de sine stătătoare, iubirea noastră de libertate. Toți maghiarii, fie că trăiesc pe pământul natal, ori în orice altă parte a lumii, simt același lucru: când vine primăvara, ne punem cocarda în piept și pornim să sărbătorim. Sărbătoarea națională ne oferă ocazia, întotdeauna, să pregătim o analiză a stării națiunii. Ce am realizat? Avansăm pe un drum bun? În anii trecuți am sărbătorit printre îndoieli. După multă vreme, putem, din nou, să salutăm primăvara, în libertate. Ungaria s-a schimbat foarte mult, iar acum trăiește lunile înnoirii. Mai avem multe de făcut, moștenirea noastră ne-a așezat în fața unor sarcini care ne pun la încercare. Am avut aseme-nea datorii, la care nu ne-am priceput și nici nu am vrut să așteptăm. Am înființat Ziua solidarității naționale și am făcut posibil pentru maghiarii din exterior să își obțină cetățenia ungară fără să-și părăsească ținutul natal. Acum ne îndeplinim pe mai departe datoria față de națiune. Noua Constituție, al cărei proiect l-am înaintat de Ziua Națională, așează în sfârșit pe bazele demnității crezul nostru național, definește solidaritatea tuturor ma-ghiarilor și răspunderea Ungariei față de toți membrii națiunii. Vă salut pe toți cu ocazia acestei sărbători frumoase, dătătoare de speranțe. Vă doresc tuturor multă putere, sănătate și Dum-nezeu să vă ajute!”, se arată în mesajul lui Viktor Orban, conform traducerii neoficiale făcute de MAE român.