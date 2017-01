România, membrul UE cu cea mai mare rată de refuz a vizelor de către SUA

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un raport al Departamentului de Stat întocmit pentru anul fiscal 2006, care s-a încheiat la 30 septembrie, arată că dintre țările UE care nu au fost incluse în programul Visa Waiver România are cea mai mare rată de refuz a vizelor, de 34,1%, în timp MAE român vorbește despre o rată de 25%. Ministrul Adrian Cioroianu spunea în iunie, când, aflat în vizită în Statele Unite, s-a întâlnit cu reprezentanții firmei de lobby Dutko Worldwide, că în chestiunea vizelor avantajul României constă în faptul că este un aliat al SUA în lupta împotriva terorismului, iar acțiunea de lobby ar trebui să insiste pe această idee, însă marele dezavan-taj, greu de contracarat, este acela că rata refuzului de acordare a vizelor este de 25% - „destul de mare, dublu peste cât acceptă ei, adică în jur de 10%”, aprecia atunci șeful diplomației. Ministerul de Externe și Adrian Cioroianu au continuat să menționeze, în toate declarațiile ulterioare pe tema vizelor, aceeași rată a respingerii vizelor în cazul României - 25%. Surse din MAE au declarat, ieri, că rata avansată, de 25%, se bazează pe date furnizate de partea americană, singura care are o astfel de evidență. Sursele s-au arătat surprinse de datele din raportul Departamentului de Stat, afirmând că cifrele din acest raport nu i s-au comunicat niciodată Ministerului de Externe de către autoritățile americane. Noua lege privind securitatea, promulgată de președintele George W. Bush la 3 august, a adus modificări criteriului în funcție de care erau selecționate țările pentru programul Visa Waiver - rata de respingere a vizelor. Dacă în precedenta lege pragul minim era de 3%, noua legislație a mărit acest plafon la 10%, ceea ce înseamnă că o țară poate fi scutită de regimul obligativității vizelor de călătorie, dacă mai puțin de 10% dintre cetățenii respectivei țări au fost respinși în momentul în care au solicitat vize pentru Statele Unite. În prezent, cetățenii din 15 țări ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia) pot merge în vizită în Statele Unite fără a avea nevoie de vize. Pașapoartele lor, împreună cu adresa, numărul de telefon și informațiile despre cardul de cre-dit - date pe care trebuie să le comunice companiilor aeriene - sunt suficiente pentru a fi lăsați să stea pe teritoriul american pentru o perioadă de 90 de zile.Un raport al Departamentului de Stat întocmit pentru anul fiscal 2006, care s-a încheiat la 30 septembrie, arată că dintre țările UE care nu au fost incluse în programul Visa Waiver România are cea mai mare rată de refuz a vizelor, de 34,1%, în timp MAE român vorbește despre o rată de 25%. Ministrul Adrian Cioroianu spunea în iunie, când, aflat în vizită în Statele Unite, s-a întâlnit cu reprezentanții firmei de lobby Dutko Worldwide, că în chestiunea vizelor avantajul României constă în faptul că este un aliat al SUA în lupta împotriva terorismului, iar acțiunea de lobby ar trebui să insiste pe această idee, însă marele dezavan-taj, greu de contracarat, este acela că rata refuzului de acordare a vizelor este de 25% - „destul de mare, dublu peste cât acceptă ei, adică în jur de 10%”, aprecia atunci șeful diplomației. Ministerul de Externe și Adrian Cioroianu au continuat să menționeze, în toate declarațiile ulterioare pe tema vizelor, aceeași rată a respingerii vizelor în cazul României - 25%. Surse din MAE au declarat, ieri, că rata avansată, de 25%, se bazează pe date furnizate de partea americană, singura care are o astfel de evidență. Sursele s-au arătat surprinse de datele din raportul Departamentului de Stat, afirmând că cifrele din acest raport nu i s-au comunicat niciodată Ministerului de Externe de către autoritățile americane. Noua lege privind securitatea, promulgată de președintele George W. Bush la 3 august, a adus modificări criteriului în funcție de care erau selecționate țările pentru programul Visa Waiver - rata de respingere a vizelor. Dacă în precedenta lege pragul minim era de 3%, noua legislație a mărit acest plafon la 10%, ceea ce înseamnă că o țară poate fi scutită de regimul obligativității vizelor de călătorie, dacă mai puțin de 10% dintre cetățenii respectivei țări au fost respinși în momentul în care au solicitat vize pentru Statele Unite. În prezent, cetățenii din 15 țări ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia) pot merge în vizită în Statele Unite fără a avea nevoie de vize. Pașapoartele lor, împreună cu adresa, numărul de telefon și informațiile despre cardul de cre-dit - date pe care trebuie să le comunice companiilor aeriene - sunt suficiente pentru a fi lăsați să stea pe teritoriul american pentru o perioadă de 90 de zile.