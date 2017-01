Români morţi în urma masacrului din Banatul sârbesc

Români morți în urma masacrului din Banatul sârbesc

Ştire online publicată Luni, 30 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nouă persoane au fost ucise prin împușcare și două grav rănite, vineri seară, de un bărbat care și-a pierdut controlul după o ceartă în familie, în satul Jabukovac, aflat foarte aproape de granița cu România. Ca mai toți locuitorii satului, victimele sunt de naționalitate română, potrivit ProTv, care a transmis în buletinele de știri un reportaj de la fața locului ce include mărturiile mai multor săteni care se exprimă în românește. „Dragul meu, copilul meu”, se aude bocind o voce de femeie, aplecată deasupra unui cadavru acoperit cu un cearșaf alb. Printre victime se numără patru femei, patru bărbați, dar și un băiat de 15 ani. Poliția a arestat un bărbat, în vârstă de 39 de ani, care se numește Nikola Radosavljevic, după ce acesta a provocat un adevărat masacru, folosind o pușcă de vânătoare, în satul Jabukovac, din apropierea orașului Negotin, aflat la circa 300 de kilometri de Belgrad și la circa 80 de kilometri de Drobeta Turnu-Severin. Bărbatul, care se întorsese din Austria în satul său natal, în urmă cu o săptămână, a avut vineri dimineață o dispută cu soția, a explicat șeful poliției criminale, Rodoljub Milovic, la postul de televiziune B92. Nikola Radosavljevic a luat o pușcă de vânătoare și a plecat pe străzile din Jabukovac, trăgând timp de o oră împotriva consătenilor pe care-i întâlnea. Printre victime se numără patru femei, patru bărbați, dar și un băiat de 15 ani. „El i-a luat la rând pe toți. Câte doi și câte trei, din casă”, relatează o femeie în materialul difuzat de Știrile ProTv. „Cu ăsta mi-a omorât fata mea”, spune o altă femeie, îmbrăcată în negru, care arată camerei o alică deformată. „Nu mai am fată, nu mai am, nu mai am”, jelește ea. „El a pocnit, a omorât pe ăștia, aicea, la deal, trei într-un obor, doi în drum și a venit la deal și a împușcat copilul ăsta aicea”, relatează un alt martor. Alertate, unități de poliție, asistate de elicoptere, au pornit în căutarea bărbatului, înconjurând satul, care se află de cealaltă parte a graniței cu România și Bulgaria. Radosavljevic a fost arestat sâmbătă în zori într-un cimitir, după ce a încercat să se sinucidă, potrivit lui Rodoljub Milovic. „Este rănit, dar viața sa nu este în pericol”, a precizat polițistul. Localnicii spun că Radosavljevic și-a petrecut mare parte din viață muncind în străinătate și că era cunoscut ca având un comportament agresiv, potrivit B92. Potrivit ProTv, după o ceartă cu nevasta, Radosavljevic a vrut să se sinucidă vineri seară, aruncându-se în fântână, dar doi vecini l-au împiedicat. Înfuriat că au intervenit, el a intrat în casă, a luat o pușcă și i-a ucis. Apoi a plecat în sat și a tras în toți cei care i-au ieșit în cale. O vecină a avut curajul de a o adăposti pe soția atacatorului, după ce aceasta fusese bătută crunt. „Ne-a fost frică că ne omoară pe toți”, mărturisește femeia care a adăpostit-o. ProTv înfățișează imagini cu agresorul, din momentul arestării. Acesta, murdar, cu răni pe față și sânge pe haine, este întrebat, în sârbă, dacă știe ce i s-a întâmplat și răspunde că „nu știe“. Medicii îi iau tensiunea și oficialii dau asigurări că poate comunica. Masacrul - cel mai grav de acest gen din istoria recentă a Serbiei - a îngrozit nu numai localnicii, dar și autoritățile. Ministrul de interne în persoană a venit la Jabukovac. 