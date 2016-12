Românce arestate în Italia după ce au escrocat un bătrân de 500.000 euro

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Două românce sunt suspectate că l-au escrocat pe un italian în vârstă de 59 de ani, care are probleme psihice, convingându-l să le semneze cecuri bancare în valoare de cel puțin 500.000 euro, scrie site-ul publicației italiene Firenze Post. Cele două românce, care au 28, respectiv 29 de ani, l-au cunoscut la un restaurant din Florența pe un italian în vârstă de 59 de ani, care a fost foarte încântat să aibă o relație cu ele. Bărbatul, care are probleme psihice, a fost convins de cele două românce, într-un interval de o lună, să le semneze cecuri bancare de peste 500.000 euro, sub pretextul nevoii de a cumpăra diverse bunuri și de a face călătorii. Anchetatorii, sesizați de părinții foarte bătrâni ai italianului, au anunțat că suma cerută de cele două românce ar putea fi mult mai mare de 500.000 euro. Carabinierii din Florența au emis un mandat de reținere pe numele celor două românce, iar o instanță a decis arestarea preventivă a acestora la domiciliu sub acuzația de escrocherie.