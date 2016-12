Româncă de etnie romă, invitată la un dineu cu regina Angliei

Ştire online publicată Miercuri, 28 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără româncă de etnie romă din Marea Britanie a fost invitată la un dineu cu regina Elizabeth, după ce în urmă cu doar șase luni vindea ziare, relatează cotidianul The Guardian, în ediția online.Ramona Constantin, în vârstă de 27 de ani, se ocupa până în urmă cu șase luni de vânzarea revistei The Big Issue în Manchester. Acum ea s-a numărat printre invitații la un dineu organizat în Manchester la care au participat regina Elisabeta a II-a și prințul Philip.Tânăra a fost selectată în acest grup în semn de apreciere pentru realizările din Marea Britanie de când a venit din România, în urmă cu doi ani.Ramona Constantin, care este de etnie romă, nu avea studii și nu știa limba engleză în momentul în care s-a mutat în Marea Britanie. Timp de 18 luni, ea a vândut exemplare ale revistei The Big Issue, dar a învățat limba engleză și a început să se ocupe de un proiect pentru pregătirea tinerilor romi.„M-am simțit incredibil că am fost invitată la un astfel de eveniment. E singura dată când mama și familia mea din România mi-au spus că sunt mândri de mine. Toată lumea a auzit de Regina Marii Britanii, iar familia și comunitatea pot vedea că am făcut lucruri importante, de vreme ce am fost invitată la un astfel de eveniment. A fost minunat să mă aflu în aceeași încăpere cu atâția oameni importanți. Au fost acolo oameni din mai multe culturi, însă eu am fost singura persoană de etnie romă, iar asta m-a făcut să mă simt specială”, a spus Ramona Constantin.