Român condamnat la închisoare în SUA

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un român implicat într-o serie de fraude electronice a fost condamnat la patru ani de închisoare în Statele Unite, anunță autoritățile judiciare din statul Connecticut, într-un comunicat oficial.Dragoș Răzvan Davidescu, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat la patru ani de detenție de judecătorul districtual din New Haven, Janet Hal.Potrivit procurorului David B. Fein, din Connecticut, Davidescu a fost implicat în numeroase activități de tip „phishing”, obținând prin fraude și activități de înșelăciune pe Internet serii de carduri și date personale ale unor cetățeni americani.Davidescu făcea parte dintr-o rețea de fraudare care avea sediul în orașul Craiova și care a vizat, în intervalul 2004-2006, clienți ai băncilor People’s Bank, Citibank, Capital One, Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Comerica Bank, Regions Bank, LaSalle Bank, U.S. Bank, precum și ai site-urilor Wells Fargo & Co., eBay și PayPal.