Român acuzat că a piratat calculatoare ale NASA

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Biroul procurorului din Los Angeles, Statele Unite, a anunțat că un mare juriu federal a pus sub acuzare un cetățean român pentru piratarea a 25 de calculatoare utilizate în cercetarea schimbărilor climatice la Laboratorul NASA Jet Propulsion din Pasadena, California, informează Associated PresProcurorii au afirmat că Robert Butyka, 25 de ani, a fost pus marți sub acuzare pentru acces neautorizat într-un sistem informatic protejat. Piratarea serverelor în 2010 a făcut calculatoarele Programului Atmospheric Infrared Sounder inutilizabile pentru două luni, până ce un cod făcut cu intenție delictuoasă a fost eliminat și datele recuperate. Biroul avocatului a adăugat că NASA a lucrat cu autoritățile române, având ca rezultat condamnarea lui Butyka în România luna trecută. El a fost condamnat acolo la trei ani de închisoare și ar putea primi o pedeapsă de 10 ani de închisoare dacă este condamnat în Statele Unite.Pagubele produse de acest hacker sunt estimate la 500.000 de dolari, inclusiv costurile de lucru pe computere și timpul de cercetare pierdut.