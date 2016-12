Risipă de 30 de miliarde de dolari a Pentagonului în Irak şi Afganistan

Risipă de 30 de miliarde de dolari a Pentagonului în Irak și Afganistan

Miercuri, 31 August 2011

O gestionare hazardată a contractelor încheiate de Pentagon în cadrul conflictelor din Irak și Afganistan cu firme de securitate privată, de exemplu, a determinat o risipă de 30 de miliarde de dolari, afirmă o comisie de anchetă a Congresului american.În plus, aceste erori de gestiune au subminat imaginea Statelor Unite în străinătate și au încurajat corupția în cele două țări, arată comisia pentru contracte pe timp de război, din care fac parte atât republicani, cât și democrați, care va preda un raport pe această temă, miercuri, Congresului."Zeci de miliarde de dolari din banii contribuabililor au fost risipiți din cauza unei lipse de planificare, cereri imprecise și fluctuante, concurență inadaptată, criterii insuficiente de control și supraveghere", arată cei doi copreședinți ai comisiei, Christopher Shays și Michael Thibault, într-un articol publicat duminică de Washington Post.Cei doi oficiali evocă, de asemenea, probleme de coordonare între numeroasele agenții guvernamentale americane, dar și comportamentul incorect sau neglijența angajaților federali în calitate de contractanți."Guvernul și contractanții trebuie să facă mai multe", spun ei.Armata americană s-a sprijinit enorm pe contractanți terți, în special companii de securitate private, în ultimul deceniu."Statele Unite depind prea mult de contractanți", apreciază Shays și Thibault, avertizând că 30 de alte miliarde de dolari, chiar mai mult, ar putea fi risipite dacă guvernele afgan și irakian "nu vor fi capabile sau nu vor vrea să susțină proiectele finanțate din fonduri americane după încheierea intervențiilor noastre"."Suntem conștienți de unele carențe", a comentat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, colonelul Dave Lapan. "Am lucrat mult în ultimii ani pentru a corecta aceste probleme cu care ne confruntăm".Printre exemplele citate de comisie figurează o închisoare de 40 de milioane de dolari în Irak, pe care Guvernul de la Bagdad "nu a vrut-o și care nu a fost terminată".În Afganistan, Statele Unite au cheltuit 300 de milioane de dolari pentru o centrală electrică pe care Kabulul nu are mijloacele să o facă să funcționeze.Raportul comisiei observă că aceste practici nu au încetat să crească în ultimii ani, în pofida promisiunilor președintelui Barack Obama, în timpul campaniei sale pentru Casa Albă în 2008, de a limita recursul la contractanți. După ce a fost ales, Obama a pledat pentru mai multă concurență în cazul licitațiilor, dar raportul remarcă faptul că numărul contractelor atribuite fără licitație a crescut.Pentagonul a replicat că efortul de război solicită adeseori flexibilitate. "Sunt cazuri numeroase în care (...) un proces lung de licitație nu servește nevoilor combatanților", a declarat colonelul Lapan.