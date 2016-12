Rinita alergică netratată scade performanţele intelectuale

Rinita alergică netratată scade performanțele intelectuale

Te mănâncă nasul și strănuți des? Medicii spun că ai putea suferi de rinită alergică - o afecțiune comună, mai ales în această perioadă. Boala afectează peste 20% din populație și poate avea consecințe asupra performanței intelectuale dacă nu este tratată la timp. Rinitele - inflamații acute sau cronice ale mucoasei nasului – sunt boli comune, întâlnite frec-vent și pot avea diverse cauze: poluarea, alimentația bogată în aditivi, consumul exagerat de me-dicamente sau remedii naturiste. „Rinitele alergice sezoniere apar în intervalul martie - septembrie, ca o consecință a expunerii la aler-gene din mediul exterior, în special mucegaiuri sau polenuri de pomi, ierburi. În urma contactului cu alergenul, se produce inflamația mucoasei nazale”, a spus dr. Sorin Perlea, medic primar boli interne și alergologie în cadrul Centrului Medicover. Specialistul atrage atenția că afecțiunea nu trebuie ignorată, căci poate fi asociată cu boli cronice ale căilor respiratorii, precum astmul bronșic, sinuzitele și polipoza nazală. Din acest motiv diagnosticul impune consultarea unui medic ORL și a unui aler-golog, care va face inclusiv o tes-tare cutanată alergologică. Dispariția gustului și mirosului, printre simptome Rinita alergică se manifestă prin senzație de nas înfundat, secreție nazală apoasă, strănuturi repetate și o mâncărime constantă și deran-jantă a nasului. Potrivit medicului, pe lângă simptomele nazale, pot coexista și manifestări oculare: lăcrimare și senzație de corp străin. „În plus, când boala devine cronică, adică în aproximativ șase săptă-mâni, apar durerile de cap, diminu-area gustului și a mirosului, tuse iritantă și tulburări de somn”, a arătat dr. Perlea. Specialistul a mai afirmat că apa-riția rinitei alergice poate avea consecințe și asupra psihologicului: „Rinitele creează frecvent probleme emoționale și psihologice: anxi-etate, depresie, oboseală, scăde-rea abilităților psihomotorii și pot altera performanța intelectuală”. Curățenia locuinței, factor în tratament Tratarea afecțiunii presupune în primul rând îndepărtarea cauzelor alergene. Astfel, bolnavii trebuie să evite zonele cu concentrație mare de polen, să-și desfășoare acti-vitățile zilnice în interior, cu geamurile închise și să folosească aparatele de aer condiționat. Amenajarea spațiului de locuit are, de asemenea, un rol însemnat în ținerea afecțiunii sub control. Medicii recomandă ca locuința să fie aerisită, bolnavul să se asigure că nu există igrasie sau praf; este de preferat să nu fie prea multe covoare în casă. Terapia medicamentoasă va cuprinde, la indicațiile specialiștilor, o serie de agenți farmacologici precum antihistaminicele, decon-gestivele sau cortizon. Singurul tratament care se adresează cauzei, adică reacției alergice, și nu doar simptomelor, constă în terapia cu alergeni. Tratamentul trebuie repetat timp de trei - cinci ani, pentru a se asigura vindecarea.