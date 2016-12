Rezervele valutare ale Chinei au atins un nou record

1

da, hartie frumos

tiparita, cu care se oau ochii la fraieri... Ca in Evul Mediu, cand europenii cumparau blanuri, oameni si ce mai puteau cu margelute de sticla si bricege ieftine, din fier prost. miliardelel astea sunt acoperite in aur sau argint? Altfel... maculatura ce nu poate fi folosita nici macar la WC. Daca americanii devalorizeaza brusc dolarul, chinezii s-au rahatit in sus pe rezervele lor... ca si rusii...