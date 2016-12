Revolta femeilor musulmane împotriva Statului Islamic. Au dat foc vălului islamic

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Zeci de femei din Manbij, nordul Siriei, au celebrat în stradă eliberarea din mâinile grupului de teroare jihadist Statul Islamic, punând pe foc greoaiele haine islamice - burka - pe care teroriștii le-au obligat să le poarte atât timp cât orașul s-a aflat sub controlul lor. Sărbătoare pe străzile orașului sirian abia eliberat de sub ocupația ISIS după luni de înfruntări dramatice între jihadiști și coaliția militară Forțele Democrate Siriene care, cu suportul Statelor Unite, a preluat controlul asupra orașului. Situat în nord, aproape de granița cu Turcia, Manbij s-a aflat vreme de doi ani sub controlul jihadiștilor care au adus teroarea în oraș, obligând civilii să trăiască după regulile lor aberante. Femeile care refuzau să poate burka riscau să fie aspru pedepsite sau chiar ucise. Oamenii eliberați de sub teroare au sărbătorit în stradă chiuind, dansând, aplaudând și punând pe foc nu doar veșmintele-închisoare, ci și un trecut plin de traume.Forțele Democrate Siriene (FDS) sunt o coaliție militară formată în octombrie 2015 și activă în nordul Siriei.Operațiunile acesteia vizează în special alungarea Statului Islamic din regiune. Este compusă mai ales din etnici kurzi, dar și din rebeli arabi apropiați ai Armatei Libere Siriene (FSA), membri ai triburilor locale și creștini ai Consiliului militar siriac. Coaliția este însă dominată de kurzii organizației mili-tare Unitățile de Apărare a Poporului (YPG).