Republica Moldova / Renato Usatîi a declarat că îl va susține pe Igor Dodon

Ştire online publicată Joi, 03 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul Partidului Politic 'Partidul Nostru', Renato Usatîi, a anunțat public că îl va susține pe candidatul socialiștilor în turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, informează Agerpres.ro.Usatîi a subliniat că nu poate s-o susțină pe Maia Sandu, pe care o consideră 'un proiect al americanilor, care îl acoperă pe Vlad Plahotniuc'.'Pentru mine este o alegere dificilă, deoarece din nou am fost împărțiți după criteriile dreapta, stânga. Nu pot s-o susțin pe Maia Sandu, care este un candidat al americanilor, cei care îl acoperă pe Vlad Plahotniuc. Astăzi, Igor Dodon este unicul candidat de centru stânga, un candidat care promite anumite chestiuni, printre care și că va declanșa alegeri anticipate și că Plahotniuc va părăsi țara', a spus Renato Usatîi, într-o intervenție video pe internet.Liderul Partidului Socialiștilor (PSRM) a postat acest mesaj al lui Usatîi pe pagina sa de Facebook, însoțit de mesajul: 'Mulțumesc, Renato Usatîi, pentru susținere, victoria va fi a noastră'.După primul tur al alegerilor prezidențiale, care a avut loc în 30 octombrie, Igor Dodon s-a adresat liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, și lui Renato Usatîi, îndemnându-i să-și unească forțele împotriva americanilor și a lui Plahotniuc.Candidatul din partea 'Partidului Nostru' în alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Dumitru Ciubașenko, s-a clasat pe locul trei în urma primului tur care a avut loc la 30 octombrie, obținând circa 6%, fiind devansat de candidata unică proeuropeană a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) și Partidului Liberal Democrat (PLDM), Maia Sandu, care a întrunit circa 38% din voturi, și de liderul socialist prorus Igor Dodon, cu aproximativ 48%. Cel de-al doilea tur de scrutin, în care se vor înfrunta Igor Dodon și Maia Sandu, va avea loc pe 13 noiembrie.Actualele alegeri prezidențiale din Republica Moldova sunt primele după aproape 20 de ani în care cetățenii moldoveni își aleg președintele prin vot direct, având o miză foarte importantă în ceea ce privește viitorul republicii.