Republica Moldova, în centrul unui scandal internaţional cu petroliere iraniene

Embargo împotriva Iranului:

Republica Moldova, în centrul unui scandal internațional cu petroliere iraniene

Ştire online publicată Marţi, 14 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Iranul, vizat de sancțiuni internaționale din cauza controversatului său program nuclear, a transferat sub pavilionul Republicii Moldova și al altor state mai multe petroliere ale sale, conform unei publicații din Malta, preluată luni de media de la Tel Aviv și Chișinău.Aproximativ 75 de nave petroliere iraniene au fost înregistrate în porturi din Tanzania, Tuvalu, Sierra Leone, Bolivia și Republica Moldova. Cel puțin opt petroliere iraniene au fost plasate sub pavilionul Republica Moldova, iar ca port de înmatriculare a fost trecut portul Giurgiulești de la Dunăre.În ultimul timp, scria recent publicația rusă Vedomosti, o mare parte din petrolierele iraniene au dispărut brusc din oceane. Recent, navele au reapărut, dar sunt de nerecunoscut: corpuri revopsite, denumiri noi la bord, iar pe catarge au arborate pavilioane noi. Evident, ca porturi de înmatriculare figurează complet alte orașe.La 1 iulie a.c., a intrat în vigoare un embargo al Uniunii Europene la importurile de petrol din Iran. Conform acordului, aprobat la sfârșitul lunii ianuarie 2012, de la 1 iulie este complet interzis importul de țiței brut iranian pe teritoriul statelor membre ale UE. De asemenea, companiilor europene le-a fost interzis să asigure aprovizionarea cu petrol iranian.Compania petrolieră iraniană, care a fost privatizată în 2000, susține că acțiunile sale sunt legale, deoarece aceasta nu este proprietatea guvernului de la Teheran, potrivit mass-media moldovene. În 2008, ea și-a transferat navele petroliere sub pavilioanele Maltei și Ciprului, după ce SUA incluseseră pe lista neagră flota comercială iraniană.