Reportajul despre Carmen Iohannis, cea mai vizionată ştire de pe site-ul euronews.com

Reportajul despre Carmen Iohannis, cea mai vizionată știre de pe site-ul euronews.com

Ştire online publicată Joi, 20 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai citită știre pe Euronews: "Noua Primă Doamnă a României s-a întors la școala după alegeri”. Carmen Iohannis și-a reluat activitatea la liceul din Sibiu în care predă engleza, ca de obicei, în loc să se plaseze în centrul atenției, în urma victoriei obținute în alegerile prezidențiale de duminică de către soțul ei Klaus Iohannis, relatează Euronews. Deși este soția celui mai puternic om din țară, ea speră să poată "jongla" cu prioritățile, scrie postul pe site."Încerc să-mi fac cât mai bine pot meseria întotdeauna și sper ca, în calitate de Primă Doamnă, să fac la fel", a declarat Carmen Iohannis.Elevii ei au fost fericiți să-i arate că o apreciază, scriind pe tabla albă mesaje, într-o engleză perfectă notează postul, ca "You are the Best" și "We love you".