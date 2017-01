Repartizarea computerizată nu reflectă valoarea elevului

Conform metodologiei aprobate de ministerul Educației, în acest an, elevii vor fi admiși la liceu fără examen, ținându-se cont de media generală a notelor obținute la tezele cu subiect unic, care are o pondere de 50 la sută din nota finală, și de media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are tot o pondere de 50 la sută din nota finală. Excepție fac liceele sau clasele unde se susțin și probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/limbă maternă sau probe de aptitudini. Întrucât noul sistem de admitere în liceu, în baza mediei la tezele cu subiect unic și a mediei ge-nerale în gimnaziu, este contestat de directorii celor mai bine cotate licee din capitală, care vor să organizeze examene proprii de evaluare a candidaților, i-am provocat și pe directorii instituțiilor noastre să-și spună opinia vizavi de acest scandal, deocamdată doar mediatic. În opinia, prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, preferabilă ar fi fost admiterea pe bază de examen. „Dar în măsura în care tezele cu subiect unic respectă o metodologie, consider că și acestea sunt în favoarea elevilor, spre deosebire de testele naționale”. Cât privește afirmația inspectorului școlar general Marian Sârbu, și anume că „la tezele cu subiect unic se copiază în draci!”, directorul Colegiului „Mircea” consideră că ar fi trebuit luate măsuri foarte drastice, iar respectivii profesori să fie sancționați exemplar. „Eu profesez într-o instituție unde lucrurile se produc serios, de aceea nu înțeleg care ar fi resortul ca acele cadre didactice să-i lase pe elevi să copieze. Ori sunt corupte, ori nu-și respectă statutul de exemplu în fața elevilor!”. Directoarea Liceului Teoretic „Ovidius”, prof. Cristina Anghel, consideră dezavantajoase tezele cu subiect unic din cauza faptului că se suprapun peste programa curentă. „Evaluarea se duce peste sfârșitul de săptămână, ceea ce este un factor de oboseală suplimentară pentru profesorii care sunt oricum implicați în alte activități prevăzute de orar. Admiterea se poate organiza într-o primă etapă cu examen la nivelul liceelor, conform profilului instituției. Și o a doua etapă, computerizată, pe criterii legate de mediile din patru ani și de evaluările naționale. Dar o formulă concentrată într-o săptămână la sfârșitul clasei a VIII-a. Așteptăm cu interes un pachet de legi complet, dar și în acord cu contextul legislativ general, chiar în acord cu legile de protecția copilului”. Prof. ing. Gheorghe Gavrilă, directorul Grupului Școlar Industrial de Electrotehnică și Telecomunicații, consideră că „tezele cu subiect unic pot fi relevante în măsura în care lucrările oferă garanția că au fost realizate corect, iar acest lucru se întâmplă dacă elevii nu sunt supravegheați tot de profesorii de la clasă. Degeaba corectăm noi lucrările la distanță de 100 km, pentru că cei care corectează nu pot decât să pună notele în conformitate cu baremele de corectare pe care le-au primit de la minister. Nu ei au influență asupra succesului sau insuccesului, ci doar confirmă o realitate. Pe de altă parte, pentru că tezele se dau în timpul anului școlar, nu poți să disloci oameni. Un profesor care lasă copilul să copieze este un cadru care își infirmă statutul și aici deja trecem în deontologie. În momentul în care tu te consideri cadru didactic la catedră și știi că și mâine vei lucra cu acești elevi și știi că acesta concurează cu un altul pe un loc la liceu nu poți să fii necinstit și să lași copiii tăi să copieze. Probabil că sistemul se înscrie în sistemul global în care ne învârtim!”. Directoarea Liceului Teoretic „George Călinescu”, Monica Niciporuc, este de părere că „teza ar fi relevantă pentru admitere dacă subiectele ar fi într-adevăr serios făcute și de dificultate, care să-i stimuleze. Spre exemplu, la matematică, subiectele au fost făcute și din materia semestrului I, ceea ce denotă că nu sunt profesionist făcute. Am auzit și noi că se vehiculează ideea că se copiază la aceste teze și, din păcate, s-ar putea să fie adevărat. La noi în școală n-am auzit de așa ceva, deși la tezele cu subiect unic e mai ușor de aflat cine a supravegheat. Dacă se vrea, se poate descoperi, dar probabil că nu se vrea. Degeaba e corectura exemplară”. Se caută profiluri pe măsura candidaților Nici fostul ministru Mircea Miclea, care este și președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din Domeniile Educației și Cercetării, nu consideră că media la tezele unice și media generală de absolvire a gimnaziului ar fi relevante pentru admiterea la liceu. „S-a ajuns la această modalitate de admitere la liceu pentru că s-a cârpit metodologia existentă, în loc să se elaboreze o soluție de examinare mai amplă, care să țină cont de competențele elevilor, nu de cantitatea de informație pe care aceștia o pot ingera. Soluția ar fi examene naționale pe competențe, care să fie punctate fără să se țină cont de categoria admis/respins, și în urma cărora elevii să poată candida la profilul la care sunt buni. Astfel de evaluări se practică la nivel internațional, nivel la care ar trebui să ajungă să fie recunoscute și examenele românești”, este de părere Miclea. La admitere, elevii completează, împreună cu părinții și diriginții, fișele de înscriere, care vor fi introduse într-o bază de date care va fi folosită pentru admiterea computerizată. Astfel, între 12 și 21 iunie, se vor transmite fișele școlilor, pentru completare, iar între 13 și 22 iunie fișele completate vor fi verificate. Până pe data de 27 iunie 2008 se efectuează repartizarea computerizată, în urma căreia candidații vor afla dacă au fost admiși în funcție de opțiuni, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Până pe 28 iunie, elevii vor găsi în școlile lor lista candidaților admiși și lista liceelor unde au rămas locuri libere, pentru candidații respinși care vor participa la o a doua sesiune de repartizări.