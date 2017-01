Regimul sirian a folosit rachete Scud împotriva rebelilor

Ştire online publicată Vineri, 14 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Regimul sirian a tras rachete Scud împotriva rebelilor care încearcă să îl îndepărteze de la putere pe Bashar al-Assad, a declarat un oficial american.„Rachete Scud au căzut în Siria”, a declarat, pentru AFP, acest oficial, sub acoperirea anonimatului.Diplomația americană anunțase anterior că regimul sirian folosește rachete și bombe incendiare împotriva rebeliunii, fără a preciza tipul armamentului la care se referă.„Nu sunt în măsură să confirm ce fel de rachete, dar spun simplu că vedem în prezent că sunt folosite rachete”, declarase purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Victoria Nuland, întrebată în legătură cu un articol din New York Times (NYT) în care oficiali americani acuzau regimul de la Damasc, sub acoperirea anonimatului, că a lansat rachte Scud împotriva opoziției siriene.