Regimul lui Bashar al-Assad seamănă cu un cartel mafiot

1

jos ciuma portocalie

Cu satana la Cotroceni , nu mai avem mult pana ajungem si noi. romanii in situatia sirienilor. Exemle sunt in Parlament la motiunile de cenzura, cei din partea satanei au fost legati in banci sa nu voteze pentru opozitie, sau la televiziuni toti dobitocii trimisi de satanisti au acelasi discurs ca niste papagalirepeta cateva cuvinte transmise de la centru sau trimiterea prin email tema (clona lui basescu la Sinteza zilei)